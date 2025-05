Santé

L’intelligence artificielle sur le front de la guerre contre les agents pathogènes

Le 29 mai, l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville et l’Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford (OUCRU) ont organisé une conférence scientifique sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) et des mégadonnées dans la pratique clinique des maladies infectieuses.

Photo : réalisé par IA

Le Dr. Nguyên Thanh Dung, directeur de l’hôpital des maladies tropicales, a souligné que les maladies infectieuses représentent toujours un défi majeur pour la santé publique, en particulier dans les pays au climat tropical comme le Vietnam.

Les épidémies historiques et les évolutions récentes, telles que la pandémie de COVID-19 et ses variantes comme Omicron, illustrent la complexité et l’imprévisibilité des agents pathogènes.

Selon le Dr. Dung, il est essentiel de rechercher des solutions pour contrôler et enrayer les infections. L’IA et les mégadonnées ne sont plus des concepts abstraits, mais sont devenus des outils puissants aux possibilités infinies dans le domaine de la santé.

"L’Hôpital des maladies tropicales et l’OUCRU s’efforcent toujours d’appliquer les technologies de pointe à la pratique médicale et à la recherche scientifique. Nous croyons que la combinaison de l’expérience clinique approfondie et de la puissance technologique permet de franchir des étapes décisives dans la lutte contre les maladies infectieuses", a-t-il affirmé.

Dans son intervention intitulée "Innovation médicale et défi sans fin des maladies infectieuses", le Dr. Nguyên Van Vinh Châu - directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville et président de l’Association des maladies infectieuses de la ville - a expliqué que les agents pathogènes évoluent (par mutations) afin de s’adapter aux multiples pressions, qu’il s’agisse du système immunitaire de l’hôte, des antibiotiques ou de l’environnement.

L’humanité est ainsi constamment confrontée à l’émergence ou à la réémergence de pathogènes, ou à leur résistance aux antibiotiques existants. D’où une guerre sans fin entre l’homme et le monde microbien.

Pour faire face à ce défi permanent, le Dr. Vinh Châu plaide pour une stratégie globale et systémique d’approche des maladies infectieuses.

Il est également essentiel, selon lui, de mener des recherches scientifiques et d’analyser les épidémies passées afin d’en tirer des enseignements pour mieux répondre aux futures flambées de nouveaux agents ou de souches réémergentes.

L’innovation constitue aussi une voie essentielle pour mettre en œuvre efficacement cette stratégie globale.

Toujours selon le Dr. Vinh Châu, l’intelligence artificielle offre de grandes perspectives pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.

L’IA peut intervenir à toutes les phases : en amont d’une pandémie, aux premiers signes, pendant la propagation, mais aussi dans les épidémies saisonnières. Elle permet d’évaluer les risques, de construire des politiques de santé, de développer des vaccins.

"Les avancées de l’innovation médicale moderne permettent une approche systémique des maladies infectieuses. Les solutions qui ciblent le système immunitaire pour déclencher une réponse protectrice - à travers la recherche et le développement de médicaments ou de vaccins de nouvelle génération - constitueront une réponse de fond pour coexister avec le monde microbien", a-t-il conclu.

Miser sur l’IA pour anticiper les pandémies

Le Dr. Nguyên Lê Duy Tùng, directeur adjoint de l’Hôpital des maladies tropicales, a indiqué qu’entre 2018 et aujourd’hui, l’hôpital a mené 22 projets de recherche appliquant l’IA et les mégadonnées. Parmi eux figurent des travaux sur la prévision de la grippe et de la dengue, ainsi que la reconnaissance de l’écriture manuscrite dans les dossiers médicaux à l’aide de l’apprentissage automatique.

L’IA et les mégadonnées ont permis à l’hôpital de renforcer ses capacités de prévision et d’alerte précoce face aux maladies épidémiques.

Cependant, la mise en œuvre de ces technologies reste confrontée à de nombreux défis. Pour les surmonter, l’hôpital intensifie sa coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, notamment les universités et les entreprises technologiques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN