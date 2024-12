Deux ouvriers vietnamiens blessés dans l'explosion d'une usine de peinture à Osaka

Les autorités ont identifié les deux stagiaires vietnamiens blessés comme étant N.C.A, né en 2001, et D.V.V, né en 2004. Arrivés au Japon dans le cadre d'un programme de formation, ils sont actuellement hospitalisés dans le coma, inconscients, l'un d'entre eux souffrant de brûlures au troisième degré, le niveau le plus grave.

Photo : VNA/CVN

Phan Tiên Hoàng, premier secrétaire et chef du Comité de gestion du travail de l'ambassade du Vietnam au Japon, a indiqué que son équipe avait pris contact avec le syndicat de gestion japonais, l'agence vietnamienne de recrutement et les proches des deux victimes afin de recueillir des informations et de leur apporter toute l'aide nécessaire.

Le lieu de l'explosion se trouve à environ un kilomètre au sud de la gare de Keihan Kadoma-shi, près du centre commercial LaLaport Kadoma et de la jonction Kadoma de l'autoroute Kinki. Maruyama Paint Industry, qui exploite quatre usines dans la région, est spécialisée dans le traitement de la peinture pour les équipements et machines électriques.

VNA/CVN