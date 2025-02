Les festivals enrichissent la vie spirituelle du peuple vietnamien

La province de Lào Cai (Nord) a lancé le festival du temple Thuong, attirant des milliers de résidents et de touristes.

Cet événement a lieu chaque année le 15e jour du premier mois lunaire, la première pleine lune de l’année (Têt Nguyên Tiêu) pour honorer le héros national Trân Hung Dao (né Trân Quôc Tuân), un général vietnamien de la dynastie des Trân (XIIIe siècle - début du XVe siècle) qui commanda les armées du Dai Viêt, le Vietnam actuel, qui repoussèrent trois invasions mongoles majeures au XIIIe siècle. Ses multiples victoires sur la dynastie Yuan sous Kubilai Khan sont considérées parmi les plus grandes prouesses militaires de l’histoire vietnamienne.

En plus des cérémonies solennelles, le festival comprend des activités culturelles et sportives telles que des compétitions de sports traditionnels, des performances artistiques, des spectacles de calligraphie et des soirées de poésie.

Le festival du temple Thuong n’est pas seulement une tradition importante à Lào Cai, mais est également devenu l’un des festivals les plus importants, attirant une grande foule de locaux et de touristes.

À Hô Chi Minh-Ville, la nuit de pleine lune du premier mois lunaire a également été célébrée au Centre culturel et sportif du 5e arrondissement. Cet événement, qui se déroule depuis plus de 30 ans, est l’un des moments forts du Têt Nguyên Tiêu dans la mégapole du Sud.

Cette année, le festival propose un programme varié comprenant de la musique traditionnelle, des danses du dragon et du lion, des expositions de peinture et de calligraphie et des jeux folkloriques.

De plus, un défilé a été organisé avec plus d’un millier d’acteurs et de résidents costumés, qui représentaient les coutumes et les traditions des communautés chinoises locales. Ce défilé dans les rues principales du 5e arrondissement est l’un des événements les plus attendus chaque année.

Le Têt Nguyên Tiêu n’est pas seulement une célébration culturelle clé à Hô Chi Minh-Ville, mais reflète également la fusion des cultures vietnamienne et chinoise au sein de la communauté.

Pendant ce temps, dans la ville de Hà Tiên, province de Kiên Giang, un programme artistique a été organisé pour commémorer le 289e anniversaire de la création de Tao Dàn Chiêu Anh Cac, un mouvement littéraire important qui a marqué le développement de la poésie et des arts dans cette localité.

Fondé en 1736 par Mac Thiên Tich, le Tao Dan Chiêu Anh Cac a joué un rôle essentiel dans l’épanouissement de la poésie dans la région sud du Vietnam.

Ce festival reconnaît non seulement les réalisations culturelles locales, mais promeut également le tourisme à travers des activités telles que des expositions de photos sur Hà Tiên, des célébrations de la Journée de la poésie vietnamienne et des programmes d’échanges culturels.

