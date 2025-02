Une chorale d’enfants français fait vivre les chansons folkloriques vietnamiennes à Versailles

Lors de nombreux événements de la communauté vietnamienne en France et d’activités de promotion du Vietnam à Paris et dans les environs, ces jeunes choristes interprètent avec clarté et émotion des chansons folkloriques vietnamiennes, suscitant surprise et admiration parmi le public.

Gaspard Mandefield exprime sa joie à chaque occasion de chanter ces airs traditionnels, tandis que Baptiste Tavernier, attirée par les langues étrangères, apprécie particulièrement le son des chansons vietnamiennes et rêve de visiter le pays un jour. Pour Esther de Chatellus, la chorale est une porte ouverte sur une nouvelle culture et une expérience unique grâce à l’atmosphère des représentations.

Pour la petite Ngân An, dont la famille est vietnamienne, chanter en vietnamien est naturel et lui procure un sentiment de retour aux racines. "Quand je chante en vietnamien, j’ai l’impression d’être au Vietnam avec ma famille et mes amis. Je suis fière de voir mes amis français parler et chanter si bien en vietnamien !", a-t-elle confié.

Les parents, eux aussi, soutiennent cette initiative culturelle. Xavier Mandefield, président de l’Association Chœur Tim, explique que la chorale est née d’un projet scolaire avant de devenir un véritable échange culturel. Il espère même que les enfants pourront se produire un jour au Vietnam. Mathilde De Chatellus, dont les deux filles participent à la chorale, souligne l’importance de découvrir une autre culture à travers la musique et l’art, une expérience enrichissante qui ouvre les portes d’un nouveau monde.

Cette aventure musicale est portée par Ngô Huong Giang, maître de conférences au Conservatoire Grand Parc de Versailles, qui souhaite faire des chansons folkloriques vietnamiennes un lien entre les cultures française et vietnamienne. Fondée en mars 2023, la chorale regroupe aujourd’hui une trentaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans, issus de familles françaises, franco-vietnamiennes et vietnamiennes.

Depuis sa création, Chœur Tim a participé à de nombreux concerts et festivals organisés par la ville de Versailles, l’Association des Vietnamiens en France (UGVF), le Centre culturel vietnamien de Paris, l’ambassade du Vietnam en France et d’autres associations.

En 2025, la chorale prévoit de s’impliquer dans plusieurs projets culturels, éducatifs et artistiques et d’étendre ses prestations à d’autres villes françaises. Son plus grand rêve : se produire au Vietnam en 2026, berceau des chansons qu’elle interprète avec tant de cœur.

