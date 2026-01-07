Viet Industry 2026

Rendez-vous pour de grandes chaînes d’approvisionnement au Vietnam

Viet Industry 2026, Salon international des infrastructures, de la construction et des services industriels, se tiendra du 16 au 18 septembre 2026 au Centre national des foires et expositions de Hanoï.

Photo : ND/CVN

Placé sous le thème "Construction et services industriels", cet événement majeur ambitionne d’ouvrir de larges opportunités de réseautage aux entreprises manufacturières et industries de soutien.

Cette manifestation est organisée conjointement par la société internationale de la marque et de la communication IBC, le groupe INTECH et l'Association des jeunes entrepreneurs de Hanoï (HANOIBA).

Sur une surface d'exposition de plus de 10.000 m², l'événement prévoit de rassembler 500 stands en provenance de plus de 20 pays, présentant les technologies, équipements et solutions les plus avancés au service du secteur industriel. Les organisateurs attendent 15.000 visiteurs professionnels : investisseurs, consultants, entrepreneurs en bâtiment/génie électrique, managers d’usines et ingénieurs du pays entier.

Le salon se distinguera par une série d'activités de connexion interentreprises conçues pour optimiser l'efficacité commerciale, avec notamment une "zone acheteur" (Buyer Zone) regroupant de grands groupes et investisseurs ayant des besoins concrets, une zone des sessions de mise en relation d'affaires (Business Matching) connectant directement les fournisseurs et les acheteurs.

Au fil des années, Viet Industry a consolidé sa position de plateforme de référence, attirant des marques technologiques mondiales de renom telles que Daikin, LG, Eurovent, Robatherm, Saint-Gobain, Danfoss ou encore Trumpf et VSIP. La présence de pavillons internationaux venus de la République de Corée, de Chine, de Taïwan, de Singapour, de Thaïlande et d'Europe contribue à instaurer un espace d'échanges et de coopération internationale approfondi et diversifié.

VNA/CVN