Les produits industriels manufacturés et transformés cartonnent à l’export

Le chiffre d’affaires des exportations vietnamiennes de produits industriels transformés et manufacturés a atteint près de 192 milliards d'USD au cours des sept premiers mois de 2024, représentant 84,6% de la valeur totale des exportations, en hausse de 15,4% sur un an, a rapporté le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

>> Bac Liêu invite les entreprises américaines à investir sur son sol

>> Des mesures commerciales sont nécessaires pour sauver l'industrie sidérurgique nationale

>> Le Vietnam, un maillon en devenir de l’industrie mondiale des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

De nombreux groupes de produits ont enregistré une forte croissance, tels que les appareils photo, les caméscopes et les composants (51,5%) ; et les ordinateurs, les produits électroniques et les composants (30%).

Il convient de noter que malgré une baisse des exportations vers les principaux marchés, les entreprises de ces groupes ont cherché de manière proactive des solutions pour diversifier les marchés. En conséquence, le chiffre d’affaires des exportations vers les pays d’Afrique, d’Europe de l’Est, d’Europe du Nord et d’Asie occidentale a augmenté.

Toutefois, l’indice des stocks de l’industrie de transformation et de fabrication au 30 juin devrait augmenter de 7,6% par rapport au mois précédent et de 9,6% par rapport à la même période de l’année dernière. Dans le même temps, l’indice de consommation en juin a diminué de 4,3% par rapport à mai, mais a augmenté de 10,5% sur un an.

Le directeur adjoint de l’Agence de l’industrie du MoIT, Pham Tuân Anh, a souligné les limites de l’industrie de transformation et de fabrication, soulignant que 88% des entreprises industrielles auxiliaires du Vietnam sont de petite ou de micro taille, ce qui fait que la majorité d’entre elles ont de faibles niveaux de technologie et de gestion, des ressources humaines limitées et un manque d’opportunités d’accès aux clients.

Les experts ont déclaré que l’expansion du marché des produits industriels transformés et manufacturés est considérée comme une priorité absolue pour maintenir la croissance économique dans le contexte de l’augmentation des niveaux de stocks.

Pham Tuân Anh a fait savoir que dans le cadre du programme de développement de l’industrie auxiliaire, le MoIT a aidé les entreprises industrielles à améliorer leurs capacités de production et de commerce et à obtenir des opportunités de rejoindre la chaîne de production mondiale, en se concentrant sur des initiatives visant à soutenir la recherche, l’application et le transfert de technologie et la formation des ressources humaines ; et en se connectant avec des sociétés d’assemblage multinationales et des fournisseurs mondiaux pour trouver des marchés pour les produits, s’intégrant ainsi progressivement dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises à capitaux étrangers.

Le conseiller commercial et chef de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, a déclaré que dans les temps à venir, l’agence renforcerait les activités de connexion et de vulgarisation afin que davantage d’entreprises et de secteurs puissent participer à des salons professionnels spécifiques, tels que le salon de l’industrie de soutien Fabtech 2024 à Orlando en octobre, et le Salon international des technologies de fabrication (IMTS) à Chicago en septembre.

Le MoIT a indiqué intensifier les efforts de promotion commerciale et élargir les marchés pour ouvrir la voie à l’exportation de produits industriels transformés et manufacturés, en se concentrant sur la mise en œuvre efficace des politiques de soutien approuvées par le gouvernement pour les entreprises et en relevant les défis de la production et des activités commerciales, en particulier dans les secteurs d’exportation clés tels que le textile, la chaussure et les industries de base comme l’automobile, les machines et l’acier.

VNA/CVN