La Planification nationale de l’espace maritime, une priorité stratégique

Les eaux de notre pays sont reconnues comme une zone riche en ressources naturelles, avec une position économique, géopolitique, de défense et de sécurité importante dans la région et dans le monde.

>> Vers une gestion et une exploitation durables des ressources maritimes

>> Enjeux cruciaux de la planification nationale de l’espace maritime

>> Les ports vietnamiens prêts à accueillir les navires géants

Cependant, outre leurs grandes valeurs, la mer et les îles du Vietnam sont confrontées à une série de problèmes de dégradation des paysages, des écosystèmes marins et côtiers ; à la pollution du milieu marin côtier ; aux impacts négatifs croissants dus aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer...

Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une planification de l’espace maritime afin d'orienter les activités d'exploitation et d'utilisation des ressources marines et insulaires selon une direction durable, en harmonisant le développement socio-économique avec la défense et la sécurité nationales.

Photo : VNA/CVN

Gestion, exploitation

et utilisation efficaces de l'espace marin

Le Vietnam possède un littoral de plus de 3.260 km. La population des 28 villes et provinces côtières représente plus de 50% de la population du pays, la majorité des habitants travaillant dans des métiers liés à la mer. Le Vietnam dispose de nombreux potentiels pour développer l’économie maritime, tels que : le transport maritime ; l’exploitation et transformation des minéraux ; l’aquaculture, le tourisme maritime...

Dans la Stratégie de développement d’une économie maritime durable au Vietnam jusqu’en 2030, vision pour 2045, les autorités ambitionnent de faire du Vietnam une puissance maritime dotée d’une croissance durable et sûre.

Lors de sa récente 7e session de la XVe législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution sur la planification de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050.

La Planification nationale de l'espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, a été établie pour la première fois dans notre pays sur la base de références à l'expérience internationale mais avec des ajustements adaptés à la situation réelle du pays.

Selon le directeur du Département de la mer et des îles du Vietnam du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, Nguyên Duc Toan, l'objectif principal de cette planification est de créer une base pour un développement économique maritime rapide et durable, en contribuant à la formation et au développement des secteurs économiques maritimes solides, créant des moyens de subsistance efficaces pour les populations ; d’assurer la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères et la coopération internationale ; de maintenir l'indépendance, la souveraineté, les droits souverains et la juridiction nationale en mer ; de gérer et d’exploiter efficacement les ressources et de protéger l’environnement, de préserver la biodiversité et les valeurs culturelles marines, faisant progressivement du Vietnam un pays fort et riche basé sur la mer.

Photo : VNA/CVN

Assurance d’un développement durable

Le directeur du Département de la mer et des îles du Vietnam, Nguyên Duc Toàn, a déclaré que pour atteindre l'objectif de faire du Vietnam un pays fort et riche basé sur la mer, la Planification nationale de l'espace maritime pour la période 2021-2030 avec vision à l’horizon 2050 fournit une orientation pertinente de développement pour les secteurs économiques marins, en particulier les nouveaux secteurs économiques marins.

La planification présente cinq questions clés et quatre percées, très répandues et motivantes pour le développement.

La première question clé consiste à perfectionner les institutions et les politiques, à élaborer des critères et des réglementations adéquates pour gérer de manière pertinente les problèmes concernant le chevauchement des zones et les utilisations conflictuelles dans l'exploitation et l'utilisation de l'espace maritime ; à perfectionner des politiques visant à développer des énergies propres et renouvelables et une nouvelle économie maritime associées à la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam ; à promulguer des guides et des réglementations pour la mise en œuvre du zonage et de l’utilisation de l’espace maritime au niveau local.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième question concerne la construction d’infrastructures maritimes tels que les ports maritimes et le trafic reliant les ports maritimes à l'intérieur, les communications maritimes, les infrastructures économiques numériques... ; le développement synchrone des transports aériens, ferroviaires, routiers et fluviaux entre les localités côtières et enclavées et les autres pays ; le développement des secteurs économiques maritimes, de l’économie de la navigation, du transport maritime, la construction de ports maritimes et la construction de navires ; la promotion du tourisme et des services maritimes ; le développement des systèmes urbains côtiers et insulaires ; la recherche et l’évaluation des potentiels et l’élaboration des orientations pour l'exploitation et l'utilisation des minéraux marins et des énergies propres.

La troisième question est la construction d’institutions culturelles maritimes et insulaires ; l’organisation des activités culturelles maritimes, l’amélioration de la vie culturelle et sociale des résidents côtiers et insulaires ; la sensibilisation sur la responsabilité pour la construction d'un pays fort et riche basé sur la mer.

La quatrième est de contrôler et de gérer les sources de déchets et de résoudre les points chauds de pollution environnementale en mer, sur les terres côtières et les îles ; restaurer les écosystèmes dégradés pour augmenter la zone de conservation et de protection marine.

La dernière est de promouvoir des recherches de base sur les ressources et l'environnement marins et insulaires ; établir une base de données numérique sur les mers et les îles, assurant l'intégration, le partage et la mise à jour ; renforcer la formation des ressources humaines marines, donner la priorité au développement des ressources humaines dans les secteurs maritimes, de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme, des sciences et technologies marines.

Pour les quatre percées, la première se concentre sur la construction d'un système d'infrastructures et de services logistiques associés au développement de l'industrie de la construction navale et du transport maritime, …, favorisant le développement durable des secteurs économiques maritimes, assurant la défense et la sécurité nationale, les affaires étrangères et la coopération internationale, répondant aux exigences de réponse aux catastrophes naturelles, au changement climatique, à l'élévation du niveau de la mer et aux incidents environnementaux marins.

La deuxième est de développer un tourisme insulaire et maritime durable, responsable et créatif en association avec un développement urbain insulaire vert et intelligent.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, il s'agit de promouvoir le développement de l'économie aquacole dans une direction verte, circulaire, à faible émission de carbone et hautement résiliente, en donnant la priorité au développement de l'aquaculture et de la pêche hauturière, en association avec la conservation marine.

La dernière percée consiste à développer rapidement et durablement une énergie propre et verte à partir de la mer, à donner la priorité au développement de l'énergie éolienne offshore, à assurer la sécurité énergétique nationale, la défense et la sécurité nationale, la recherche et l'évaluation globale du potentiel et du développement du pétrole et l'industrie gazière, des minéraux solides et des matériaux de construction sur les fonds marins.

VNA/CVN