La VinFast VF3 a conquis ses premiers clients vietnamiens

Photo : CTV/CVN

Dès l'annonce des ouvertures des commandes pour la VinFast VF3, les membres de la famille de Phan Trọng Mạnh, province de Thanh Hoa (Nord) ont décidé de commander cinq véhicules de couleurs différentes.

M. Mạnh commente : "Le prix de la voiture est d'un peu plus de 200 millions de dôngs, légèrement supérieur à celui d'une moto haut de gamme. Une voiture est plus sûre et plus confortable. La VinFast VF3 répond parfaitement aux besoins de déplacement en ville, pour aller à l'école ou au travail".

Ayant déjà testé la version prototype (PTO) de la VF3 à l'usine VinFast, Nguyên Trong Dat, de la province de Bac Ninh (Nord), affirme : "La version commerciale de la VF3 offre une bonne sensation de conduite, avec une puissante accélération".

"Je pense que cette voiture deviendra le choix de nombreux Vietnamiens. À long terme, j'espère que la VinFast VF3 pourra être exportée vers d'autres pays", ajoute-t-il.

Ayant également testé la version prototype, Dinh Van Nam, habitant à Hanoï, partage que cette version est très bien finie. De plus, il apprécie particulièrement le faible poids d'environ une tonne, mais comparée à d'autres mini-voitures, la VF3 offre une sensation de stabilité plus marquée.

En plus des performances, le modèle VF3 a également impressionné de nombreux propriétaires, notamment des femmes. Nguyên Ngoc Bao Xuân, l'épouse de M. Nam, indique : "La VinFast VF3 a un design compact et des dimensions idéales, ce qui la rend très adaptée aux femmes. Je suis très confiante au volant de cette voiture".

Photo : CTV/CVN

Vu Thi My Châu, également de Hanoï, pense que la VF3 répond à de nombreux critères qu'elle recherchait, comme un design attrayant, un prix réduit et un bon service après-vente. "En réalité, toutes les couleurs de la VF3 sont charmantes et adorables. J'ai commandé la version rose, qui correspond bien à ma personnalité", ajoute Mme Châu.

Après avoir testé sa VF 3, Nguyên Huong Giang, de la ville de Hai Phong (Nord), a été surprise par les performances de la voiture. "La VinFast VF3 offre une conduite stable et rassurante, même à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h". En ce qui concerne l'intérieur, elle note que le cockpit et l'espace pour les passagers sont plus spacieux que ce à quoi elle s'attendait pour une mini-voiture.

Photo : CTV/CVN

Ces retours positifs des clients qui ont reçu leur véhicule confirment les prédictions des experts qui, dès le lancement de la VinFast VF3, affirmaient que ce modèle deviendrait la "voiture nationale" du marché vietnamien. Rien qu'en 2024, VinFast prévoit de livrer au moins 20 000 de ces véhicules à ses clients vietnamiens.

Thùy Linh/CVN