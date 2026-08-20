Quang Ninh : vers un renforcement de la coopération économique avec des partenaires mexicains

La province de Quang Ninh s'engage à créer des conditions propices pour accompagner les investisseurs mexicains dans l'exploration d'opportunités de coopération, d'affaires et le déploiement de projets concrets sur son territoire.

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Photo : VNA/CVN

Une délégation de haut rang du Parti du travail du Mexique (PT), conduite par son secrétaire général et sénateur, Alberto Anaya Gutiérrez, a effectué le 20 août une visite de travail dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Lors de la réception, Vu Quyêt Tiên, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, a présenté un aperçu du développement socio-économique local, soulignant le rôle de Quang Ninh en tant que pôle de croissance majeur du Nord, résolument orienté vers un modèle moderne, vert et durable.

La province dispose d'un système d'infrastructures de transport synchrone, incluant des autoroutes, des ports maritimes, des réseaux aéroportuaires et logistiques, tout en possédant un grand potentiel en matière de tourisme, d'économie maritime, d'industrie et de services. Elle abrite notamment deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : la baie de Ha Long et l'archipel de Cat Bà et le complexe de sites historiques et de paysages pittoresques de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac.

À cette occasion, les autorités locales ont exprimé leur volonté de renforcer les liens avec les localités, les organisations et les entreprises mexicaines, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'industrie manufacturière, des sciences et technologies, de l'éducation et de la santé.

Photos : VNA/CVN

La province s'est engagée à créer des conditions propices pour accompagner les investisseurs mexicains dans l'exploration d'opportunités de coopération, d'affaires et le déploiement de projets concrets sur son territoire.

Pour sa part, le secrétaire général Alberto Anaya Gutiérrez s'est dit profondément impressionné par le développement de Quang Ninh. Il a estimé que ces avancées témoignaient d’une pensée novatrice et d’approches dynamiques en matière de développement socio-économique, tout en exprimant son admiration pour la beauté de la baie de Ha Long, les infrastructures de transport, l’environnement et l’hospitalité de la population locale.

Quang Ninh mise sur de nouveaux partenariats avec le Mexique

Le responsable mexicain a affirmé sa détermination à renforcer les liens, à présenter les opportunités de coopération et d’échanges entre les organisations, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, et à concrétiser, dans les prochains mois, une coopération amicale et pragmatique entre Quang Ninh et ses partenaires mexicains.

Durant son séjour, la délégation du Parti du travail du Mexique visitera le 21 août la baie de Ha Long.

Au cours des six premiers mois de 2026, le Produit intérieur brut régional de Quang Ninh a progressé de 11,11%, se classant au quatrième rang national. Le total des investissements sociaux a dépassé 61.000 milliards de dôngs, en hausse de 16,4% sur un an. Les recettes budgétaires de l’État sont estimées à 48.556 milliards de dôngs, en hausse de 61%.

Le total des investissements sociaux est estimé à 61.300 milliards de dôngs, soit une progression de 16,4%. Le revenu moyen par habitant dépasse 10.000 dollars par an.

VNA/CVN