Dans la ville de Thu Duc, un restaurant végérarien social et solidaire

Depuis le 3 mars, un petit restaurant de la rue Pham Van Dông à Thu Duc, géré par le club "Tâm tu tai" (Esprit calme), offre chaque soir des bols de nouilles végétaliennes gratuits aux étudiants et aux travailleurs. Son objectif est de répandre l’amour et d’atténuer les difficultés de la vie urbaine grâce à des plats simples mais pleins de sens.

Initialement appelé "Tiêm Mi 1K", il a été rebaptisé "Tiêm Mi 0 dông" (Restaurant de nouilles gratuites) afin de mieux refléter son esprit bienveillant. Depuis, le restaurant a bénéficié d’un soutien important de la part de la communauté.

Selon Ngô Hoàng Ngoc Linh, membre du club, le restaurant ne sert que des nouilles instantanées végétaliennes. Le bouillon est composé de légumes, et les accompagnements, tels que le tofu, la saucisse de légumes, les germes de soja et les légumes, varient quotidiennement.

"Au début, certains donnaient des nouilles véganes et non véganes, mais lorsqu’ils ont réalisé que notre concept était entièrement végan, ils ont adapté leurs dons", explique Ngoc Linh.

La préparation commence à 14h00 et le service est assuré de 15h00 à 22h00. Les convives se servent eux-mêmes : ils prennent leur bol, choisissent les ingrédients, puis se servent une portion.

En moyenne, entre 70 et 100 portions sont servies chaque jour.« Ici, on mange tranquillement, comme à la maison. Si on n’est pas rassasié, on se resserve. On peut manger ce qu’on veut sans déranger personne ; c’est très pratique», a fait savoir Nguyên Van Thanh, chauffeur de taxi-moto et client régulier.

Pour lui, le libre-service évite les désagréments et profite aussi bien aux bénévoles qu’aux convives.Truong Giang, étudiant en quatrième année à l’Université des sciences naturelles, a quant à lui déclaré : "Cet endroit nous est d’une grande aide, surtout à la fin du mois, quand le budget est serré". Un autre étudiant, Trân Duy, a exprimé son émotion : "Ces repas gratuits sont précieux pour nous. Parfois, mes parents ne peuvent pas m’envoyer de l’argent à temps, et des endroits comme celui-ci me sauvent la mise".

Message de compassion et de solidarité

Le restaurant ne s’adresse pas uniquement aux personnes en difficulté financière, il accueille tous ceux qui souhaitent manger. Beaucoup viennent non pas pour la nourriture gratuite, mais pour la saveur du bouillon.

Ngô Thi La, 66 ans, a déclaré : "Ici, on cuisine uniquement avec des légumes, sans exhausteurs de goût. On se sert ce qu’on veut. Comme je ne mange pas beaucoup, je prends juste des nouilles, du tofu ou des saucisses de légumes et du bouillon. C’est très pratique".

Après le repas, chaque client jette ses déchets dans des poubelles séparées, ce qui facilite le nettoyage. Chacun contribue à l’ordre et à la bonne ambiance du lieu.

Avec chaque bol de nouilles gratuit servi chaque après-midi, le club "Tâm tu tai" satisfait non seulement la faim, mais transmet également un message de compassion et de solidarité, transformant un petit coin de la ville de Thu Duc en un espace chaleureux au milieu de la vie urbaine trépidante.

