Les ouvrages écologiques à l’honneur

Photo : VNA/CVN

De nombreuses œuvres et aménagements intérieurs répondent non seulement à des exigences esthétiques et fonctionnelles, mais mettent également l’accent sur la durabilité, le respect de l’environnement et la préservation de l’identité culturelle nationale, se positionnant ainsi sur la scène internationale.

L’architecture est une industrie créative qui allie art et technologie pour aménager les espaces de vie, de travail et de détente de manière pratique, esthétique, sûre et humaine. Dans la stratégie du Vietnam pour le développement des industries culturelles à l’horizon 2020, avec vision jusqu’en 2030, l’architecture figure parmi les domaines et professions clés.

Vers la durabilité et l’identité

53 ouvrages exceptionnels viennent d’être sélectionnés pour le prix national d’architecture 2025 (16e édition), marquant une saison au nombre record de candidatures, de qualité hautement appréciée.

L’architecture verte et respectueuse de l’environnement, exprimant l’harmonie entre l’homme et la nature tout en intégrant des éléments de l’identité culturelle nationale, n’est pas une tendance nouvelle, mais se perfectionne et se répand de plus en plus.

Le Grand Prix a été décerné au Musée d’histoire militaire du Vietnam. Ce projet, financé par le Département général de politique de l’Armée populaire vietnamienne, impressionne non seulement par son design moderne, mais aussi par le subtil mélange d’architecture et d’importance culturelle et historique.

Photo : HNM/CVN

Un autre projet remarquable est le terminal T2 de l’aéroport international de Phu Bài (ville de Huê, province de Thua Thiên Huê au Centre), récompensé dans deux catégories importantes : prix d’or et prix spécial "Pour le développement architectural". L’ouvrage s’inspire de la rivière des Parfums, du mont Ngự et de certains symboles culturels et historiques de l’ancienne capitale impériale de Huê, comme le toit en couches de tuiles, inspiré de l’architecture royale. L’architecture devient ainsi un pont entre le passé et l’avenir, entre l’homme et la nature, entre l’identité nationale et la quintessence du monde.

Ces dernières années, les architectes ont exploité les éléments indigènes et écologiques. Cette tendance a permis de mieux affirmer l’identité locale et de nombreux auteurs et œuvres architecturales ont remporté de prestigieux prix nationaux et internationaux.

Par exemple, lors des Top 10 Awards et de l'exposition Top 10 Pavillon 2024 qui se sont tenus à Hanoï en avril, l’ouvrage Phu Quôc House, conçu par les jeunes architectes Trân Dai Nghia et Nguyên Phuong Hiêu, a reçu le prix du meilleur logement dans la catégorie "Top 10 des bâtiments écologiques" du prix Top 10 Awards 2024. Selon ces deux auteurs, à Phu Quôc (province de Kiên Giang), les ménages forent généralement des puits souterrains pour s’approvisionner en eau douce. Cependant, ces dernières années, le développement touristique a rendu l’eau potable plus rare. Face aux difficultés financières des ménages, les architectes ont mis à profit l’expérience traditionnelle des habitants dans le littoral et les îles côtières et les techniques modernes pour créer une vaste toiture permettant de récupérer les eaux de pluie et de les acheminer vers un réservoir pour l’utilisation.

De nombreux autres projets primés ont convaincu les experts et les visiteurs grâce à leur empreinte "verte". "L’accent mis sur les matériaux naturels, ceux moins toxiques et l’utilisation de matériaux recyclés sont autant d’éléments qui visent le bien-être humain et sont au cœur de la construction verte. Il ne s’agit pas d’une tendance temporaire, mais d’un mouvement de développement à long terme qui continuera de croître d’année en année", a estimé Douglas Lee Snyder, directeur exécutif du Conseil du bâtiment durable du Vietnam (VGBC).

En mai dernier, les architectes vietnamiens ont été récompensés par de nombreux prix d’architecture prestigieux et de longue date à travers le monde. On peut citer : Hoàng Thuc Hao, Prix Mondial de l'Architecture Durable 2025 ; Trân Thi Ngu Ngôn, Prix de la diversité en architecture (DIVIA) 2025 ; Vo Trong Nghia, Prix culturel de Fukuoka (Japon) ; Mai Hung Trung (architecte de génération 9X), premier Vietnamien à exposer son œuvre à la Biennale d’architecture de Venise 2025 (Italie).

Opportunités et défis

Photo : TCKTVN/CVN

Selon Trân Ngoc Chinh, président de l’Association vietnamienne de la planification et du développement urbains, le développement de l’architecture verte est une tendance incontournable du XXIe siècle, à l’heure du changement climatique qui impacte gravement les conditions de vie humaines.

"Les maisons traditionnelles vietnamiennes sont des exemples typiques de conception architecturale associée à l’utilisation d'arbres, de matériaux locaux, aux économies d’énergie, à l’adaptation au climat et aux modes de vie de la population. Les tendances actuelles de l’architecture tropicale, de l’architecture indigène et de l’architecture verte sont des tendances héritées et développées, combinées à l’exploitation des savoirs autochtones, adaptées aux conditions naturelles, au climat et à la culture locale, et qui ont contribué à créer la diversité et les caractéristiques de l’architecture vietnamienne contemporaine dans le contexte de la mondialisation", a souligné le Pr-Dr, l’architecte Nguyên Quôc Thông, de l’Association des architectes du Vietnam.

Concernant le domaine de l’aménagement intérieur, Lê Truong, président de l’Association vietnamienne de l’intérieur, a affirmé que la formation des tendances du design vietnamien pour la période 2026-2030 exige une connexion entre expertise, créativité et contexte culturel.

Selon les experts, trois tendances représentent des changements profonds dans la réflexion sur le design et le comportement des consommateurs : la durabilité et l’écologisation ; la personnalisation et l’humanisation ; l’intégration technologique. Les matériaux locaux vietnamiens ont été utilisés avec succès et ont conquis le monde, du bambou aux briques de terre cuite, démontrant ainsi le grand potentiel des matériaux locaux s’ils sont bien investis.

Quê Anh/CVN