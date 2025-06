L’Association d’amitié Portugal - Vietnam fait ses débuts à Porto

>> Félicitations au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères du Portugal

>> Les dirigeants vietnamiens félicitent le Portugal à l'occasion de la Fête nationale

>> Vietnam - Portugal : renforcement de la coopération entre les deux Partis communistes

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’inauguration le 13 juin, le président de l’association, José Pedro Vieira, s’est réjoui de la création officielle de l’association, soulignant qu’elle réunit des Portugais d’horizons professionnels divers partageant un profond attachement pour le Vietnam.

Le responsable a déclaré que l’association vise à favoriser la compréhension mutuelle, les liens et la coopération entre les peuples portugais et vietnamien.

Il a souligné qu’avant même sa création officielle, les membres de l’association s’étaient activement engagés dans la promotion de la coopération bilatérale dans des domaines tels que l’économie, l’éducation et la formation, la culture, le sport et la coopération interlocale.

À l’avenir, l’association prévoit de mener un large éventail d’activités pour approfondir les échanges populaires, mettre en relation les entreprises, renforcer les partenariats universitaires et développer les liens culturels et sportifs entre les deux nations.

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam au Portugal, Nguyên Manh Thang, a félicité l’association pour son lancement, qui intervient à un moment symbolique où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Il a salué l’association comme une initiative importante qui renforcera les liens chaleureux et coopératifs entre le Vietnam et le Portugal.

Le diplomate a exhorté l’association à continuer de promouvoir l’image du Vietnam au Portugal, de développer la coopération bilatérale dans les domaines correspondant à leur expertise et de soutenir les événements clés organisés par l’ambassade du Vietnam, notamment les projets de développement communautaire au Vietnam.

L’Association d’amitié Portugal - Vietnam a été fondée par un groupe d’amis portugais du Vietnam qui ont joué un rôle actif dans le renforcement des relations bilatérales ces dernières années, notamment l’établissement du jumelage entre Hô Chi Minh-Ville et Porto (juillet 2023) et entre la province de Dông Nai et Nova Vila de Gaia (mai 2025), la coopération entre les facultés d’économie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et de l’Université de Porto, ainsi que de nombreux échanges commerciaux, d’investissement, culturels et sportifs.

L’association compte actuellement une cinquantaine de membres basés dans les principales villes portugaises telles que Lisbonne, Porto, Braga et Nova Vila de Gaia, représentant diverses professions, dont le droit, le monde universitaire, l’encadrement sportif et l’administration municipale.

VNA/CVN