Le Nord et le Centre tirent la langue sous une chaleur torride

Les régions du Nord et du Centre du Vietnam connaissent actuellement une vague de chaleur généralisée les 15 et 16 juin, avec des températures atteignant 35 à 37°C, voire plus de 38°C.

Photo : MT/CVN

La vague de chaleur s’intensifie dans les localités du Nord, notamment dans la capitale Hanoï, avec des températures diurnes atteignant 35 à 37°C, voire plus de 38°C, et un taux d’humidité faible de 55 à 60%.

À partir du 16 juin, la chaleur devrait légèrement diminuer grâce aux orages en soirée, mais les températures resteront élevées, autour de 34 à 35°C.

Ces orages pourraient être accompagnés de rafales de vent, d’éclairs et de grêle, en particulier dans les régions montagneuses et du Centre du pays.

Dans le Centre, la chaleur est intense et prolongée jusqu’aux 15 et 16 juin, avec des températures similaires, voire supérieures, à celles du Nord, dépassant 38°C dans certaines régions.

L’humidité relative reste faible, entre 50 et 60%, provoquant une sensation de moiteur et d’inconfort, et augmentant les risques d’incendies, d’explosions et de maladies liées à la chaleur, comme l’épuisement ou les coups de chaleur. La vague de chaleur dans la région centrale devrait durer plusieurs jours jusqu’aux 19 et 20 juin.

Selon les météorologues, alors que le typhon Wutip était actif au-dessus de la Mer Orientale, il a entraîné de l’air humide et provoqué des pluies généralisées, perturbant temporairement les conditions climatiques chaudes. Cependant, après que cette première tempête de l’année s’est affaiblie et a touché terre en Chine, sa circulation s’est interrompue, permettant à d’autres phénomènes météorologiques dominants de réapparaître et d’influencer le climat local.

L’anticyclone subtropical, généralement responsable d’un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé, s’est étendu vers l’ouest, couvrant le Nord et le Centre du Vietnam. Il se caractérise par le mouvement descendant de masses d’air froid qui augmente la pression au sol et empêche la formation des nuages.

Les activités physiques et sportives d’intensité élevée en plein air doivent être limitées aux heures les plus chaudes, de 11h00 à 16h00, de boire beaucoup d’eau tout au long de la journée afin d’éviter la déshydratation.

VNA/CVN