Quang Ninh mise sur les postes-frontières intelligents pour fluidifier le commerce avec la Chine

Les postes-frontières terrestres entre le Vietnam et la Chine ne sont plus de simples points de passage. Ils sont désormais devenus des maillons stratégiques du commerce bilatéral. Dans ce contexte, leur modernisation vers un modèle de "poste-frontière intelligent" s’impose comme un levier déterminant pour améliorer la fluidité des échanges et renforcer la compétitivité régionale.

Photo : VNA/CVN

Dotée d’une longue frontière à la fois terrestre et maritime, ainsi que d’un réseau dense de postes-frontières et de points de passage, la province de Quang Ninh occupe une position clé dans les échanges entre les deux pays. Toutefois, face aux exigences croissantes de rapidité, de transparence et d’interconnexion des procédures douanières, les modes de gestion traditionnels atteignent leurs limites.

Les autorités provinciales investissent ainsi de manière synchronisée dans les infrastructures techniques et accélèrent l’intégration des technologies numériques dans la gestion frontalière. Des systèmes de surveillance, de reconnaissance des véhicules, de gestion des flux de marchandises et de contrôle des entrées et sorties sont progressivement automatisés et connectés en temps réel. La numérisation des procédures de contrôle et de dédouanement permet de réduire la dépendance aux documents papier, d’écourter les délais de traitement et de limiter les congestions.

Dans cette dynamique, un accord-cadre de coopération pilote a été signé entre Quang Ninh et la Région autonome Zhuang du Guangxi pour la construction du poste-frontière intelligent Mong Cai - Dongxing. Ce modèle repose sur une séparation claire des flux : le pont Bac Luân I est réservé aux voyageurs, tandis que le pont Bac Luân II est dédié au fret. Ce dispositif vise à accroître la capacité de dédouanement, à réduire les embouteillages et à renforcer la transparence des échanges, tout en constituant un exemple emblématique de coopération numérique transfrontalière en Asie du Sud-Est.

Au niveau du pont Bac Luân II, une initiative conjointe entre une entreprise vietnamienne et un partenaire du Guangxi a permis l’implantation d’un laboratoire de contrôle qualité pour les produits agroforestiers et aquatiques. Cette infrastructure facilite l’exportation vers la Chine en réduisant les coûts et les délais d’inspection.

Les résultats économiques confirment cette dynamique. En 2025, le volume total des marchandises traitées à Quang Ninh a dépassé 3 milliards de tonnes, pour une valeur de 6,46 milliards de dollars. La seule zone de Mong Cai a généré plus de 6,29 milliards de dollars, en hausse de 27 % sur un an. Les flux de voyageurs ont également progressé, avec plus de 8,5 millions de passages enregistrés en 2025.

Le complexe Mong Cai–Dongxing s’affirme ainsi comme un point de connexion stratégique entre le Vietnam et le sud de la Chine. Dans un contexte d’intégration régionale et de transformation numérique accélérées, la mise en place d’un modèle de poste-frontière intelligent répond à une exigence à la fois opérationnelle et stratégique. Elle devrait favoriser l’implantation d’entreprises de logistique et de commerce électronique, créer des emplois et accroître les recettes budgétaires locales.

En intégrant les technologies clés de la révolution industrielle 4.0 - intelligence artificielle, mégadonnées, Internet des objets et biométrie -, ce système permet une automatisation complète des contrôles, une détection plus efficace des fraudes et une analyse des risques en temps réel. Il s’inscrit pleinement dans la feuille de route nationale visant à bâtir un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique, contribuant directement au renforcement de la compétitivité et à la croissance durable du Vietnam.

VNA/CVN