Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur de Chine au Vietnam

>> L'envoyé spécial du chef du Parti communiste du Vietnam rencontre le plus haut dirigeant chinois

>> Le Vietnam et la Chine ouvrent une voie verte pour le transfert d’ambulances

>> Concert du Nouvel An 2026 "Vietnam - Chine : voisins d’amitié"

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’ambassadeur He Wei de transmettre ses salutations cordiales, ses sentiments d’amitié et ses vœux de Nouvel An aux dirigeants chinois, notamment au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.

Informant l’ambassadeur He Wei des résultats importants du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), notamment de la forte détermination, des nouveautés, des objectifs, des grandes orientations et des solutions adoptées afin de faire du Vietnam un pays développé à orientation socialiste, le Premier ministre Pham Minh Chinh a sincèrement remercié le Comité central du Parti communiste chinois pour avoir adressé rapidement un message de félicitations au Congrès, ainsi que pour l’échange d’envoyés spéciaux entre les deux parties afin de présenter des congratulations et d’informer du succès du XIVe Congrès du PCV.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam poursuivait avec constance une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, considérant toujours le renforcement et le développement des relations avec la Chine comme une orientation cohérente, une exigence objective, un choix stratégique naturel et une priorité de premier plan. Le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour consolider davantage les fondements politique, matériel et social des relations Vietnam - Chine.

Remerciant le Premier ministre Pham Minh Chinh pour l’accueil et les orientations importantes concernant le développement futur des relations sino-vietnamiennes, l’ambassadeur He Wei a transmis les salutations et les vœux de Nouvel An des dirigeants chinois aux dirigeants vietnamiens.

L’ambassadeur He Wei a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam et pour les réalisations majeures du pays ces dernières années, en particulier durant le XIIIe mandat du PCV. Il a exprimé sa confiance qu’avec la direction ferme du Comité central du PCV, sous la conduite du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindrait avec succès les objectifs fixés par le XIVe Congrès et accomplirait les "deux objectifs centenaires" à l’occasion des anniversaires de la fondation du PCV et de la République.

Dans une atmosphère d’amitié, de sincérité, d’ouverture et de confiance, le Premier ministre Pham Minh Chinh et l’ambassadeur He Wei ont passé en revue les évolutions très positives des relations Vietnam - Chine en 2025 et ont échangé sur les mesures visant à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts, le dévouement et les contributions positives de l’ambassadeur He Wei et de l’ambassade de Chine au Vietnam au développement des relations bilatérales. Les deux parties ont estimé que les relations Vietnam - Chine avaient connu des progrès positifs selon l’orientation des "six plus" : des échanges stratégiques de haut niveau étroits, une confiance politique renforcée ; des mécanismes de coopération de plus en plus complets et diversifiés ; une coopération substantielle marquée par de nouvelles avancées qualitatives, avec un record du commerce bilatéral en 2025, une accélération de la mise en œuvre des trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays ; une reprise dynamique du tourisme, la Chine redevenant le premier marché pourvoyeur de touristes vers le Vietnam ; ainsi qu’une coopération entre localités et des échanges entre les deux peuples de plus en plus actifs.

Soulignant l’importance particulière de l’entretien téléphonique très réussi entre le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le dirigeant chinois Xi Jinping, dès le succès du XIVe Congrès national du PCV, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé qu’au début de l’année 2026 et dès l’ouverture du XIVe mandat du PCV, les deux parties mettent en œuvre efficacement les perceptions communes des deux secrétaires généraux et engagent sans tarder des mesures pour maintenir l’élan positif des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les deux parties à consolider davantage la compréhension mutuelle et à renforcer la confiance politique par des contacts et des échanges de délégations de haut niveau, à valoriser davantage les mécanismes de coopération, à encourager les ministères, secteurs et localités à intensifier la coopération, à promouvoir le pilier de la coopération en matière de défense et de sécurité, et à améliorer l’efficacité des mécanismes intergouvernementaux dans les domaines prioritaires.

Renforcer la coopération bilatérale

Concernant la coopération concrète, le Premier ministre a proposé de promouvoir un commerce bilatéral plus équilibré et durable, d’inviter la Chine à faciliter au maximum l’octroi de licences pour les produits agricoles, aquatiques et d’élevage vietnamiens conformes aux normes, de soutenir l’exportation des produits vietnamiens vers d’autres marchés via la Chine, de renforcer la coopération en matière d’importation d’électricité, de promouvoir la coopération sur les postes-frontières intelligents et l’économie transfrontalière dans les localités limitrophes, d’élever la coopération scientifique et technologique en l’associant à la formation des ressources humaines et au transfert de technologies, de partager des expériences dans les nouveaux domaines, et de mettre en œuvre efficacement et dans les délais l’accord intergouvernemental sur la construction des trois lignes ferroviaires à écartement standard.

Photo : VNA/CVN

Il a également proposé d’intensifier la coopération décentralisée, en particulier entre les provinces frontalières, ainsi que dans les domaines de la culture, de l’éducation, du tourisme et de la santé, tout en renforçant la communication sur l’amitié Vietnam - Chine afin de consolider une base sociale solide pour les relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a en outre appelé à la poursuite d’une bonne gestion de la frontière terrestre et à la mise en œuvre sérieuse des perceptions communes de haut niveau concernant un contrôle et un règlement plus appropriés des désaccords en mer, dans le respect des droits et intérêts légitimes de chaque partie, par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Appréciant la détermination et l’action résolue du gouvernement vietnamien et du Premier ministre Pham Minh Chinh dans la mise en œuvre concrète des perceptions communes de haut niveau entre les deux Partis et les deux États lors de ces dernières années, l’ambassadeur He Wei a affirmé que le Parti et l’État chinois accordaient toujours de l’importance aux relations avec le Vietnam et étaient prêts à renforcer les échanges stratégiques de haut niveau, à partager expériences et théories en matière de construction du Parti et de gouvernance nationale, et à approfondir la coopération dans les domaines clés et réguliers que sont la diplomatie, la défense et la sécurité, afin de consolider davantage la confiance politique.

L’ambassadeur a indiqué que la Chine était disposée à intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs substantiels, à tirer parti des atouts respectifs des deux parties, à renforcer la connectivité entre les deux économies entrant dans une nouvelle phase de développement, notamment dans les domaines du commerce, des chaînes d’approvisionnement et de production, de l’investissement de haute qualité, de la finance, à accélérer la coopération ferroviaire et la connectivité des transports stratégiques, et à promouvoir la coopération dans de nouveaux secteurs tels que les hautes technologies, l’économie numérique et l’économie verte. À travers les échanges culturels, éducatifs, touristiques et les échanges entre les peuples, notamment entre les jeunes générations, les deux pays continueront de renforcer les fondements de leur amitié.

Les deux parties ont convenu de s’en tenir aux perceptions communes de haut niveau, de mieux contrôler et régler les désaccords, et de créer un environnement pacifique, stable et favorable au développement de chaque pays.

Lors de la rencontre, les représentants des localités vietnamiennes frontalières ont échangé sur les domaines clés de coopération. L’ambassadeur He Wei a affirmé que la Chine attachait de l’importance à cette coopération et était prête à collaborer étroitement avec les ministères, secteurs et localités du Vietnam afin de résoudre les difficultés et de promouvoir sans cesse le développement des relations bilatérales.

VNA/CVN