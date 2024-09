Quang Ninh met en œuvre un plan de redressement économique

Le typhon Yagi qui a touché début septembre les provinces du Nord, causant de graves dommages à de nombreuses personnes, organisations et entreprises. À Quang Ninh, selon les statistiques préliminaires du 19 septembre, les dégâts matériels dans la province ont été estimés à plus de 24.200 milliards de dôngs.

L’objectif urgent du plan de redressement de Quang Ninh est de reconstruire les installations et les ouvrages de construction endommagés, en rétablissant fortement les activités de production des secteurs et des zones économiques.

S’adapter au changement climatique

Le Comité populaire provincial a chargé le Service du plan et de l’investissement de coordonner avec les agences concernées pour créer un groupe de travail, dirigé par le président dudit comité, et élaborer le plan susmentionné.

Ce plan se concentrera sur les tâches qui doivent être mises en œuvre dans l’immédiat, mais également à long terme. Ces travaux consisteront à élaborer les politiques d’aide au logement pour les personnes sinistrées, à utiliser les ressources d’investissement public et d’autres ressources sociales pour investir dans la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures, à procéder à des aménagements adaptés au changement climatique, à créer des emplois et à stabiliser la vie des gens.

C’est également l’opportunité de rechercher des solutions d’optimisation et d’amélioration du développement d’industries et de secteurs forts de la province tels que le tourisme (investissement pour l’amélioration de la flotte touristique, de la qualité des attractions touristiques) et l’exploitation minière (production et transformation du charbon...).

Il s’agit par ailleurs de saisir l’opportunité de surmonter les faiblesses du développement économique de la province ces derniers temps en mettant la science et les nouvelles technologies au service de l’aquaculture ; en rétablissant la planification de trois types de forêts, la restructuration des cultures dans le développement forestier ; en renforcant l’attraction des investissements dans les industries de transformation, manufacturières, les industries à haute valeur ajoutée et l’industrie des semi-conducteurs.

Texte et photo : Thê Linh - VNA/CVN