Le Vietnam promeut la logistique verte

>> La logistique verte aide les entreprises à parvenir au développement durable

>> Opportunités pour les entreprises vietnamiennes de développer la logistique verte

Photo : CTV/CVN

Le secteur national de la logistique enregistre une croissance de 13 à 15% chaque année, ce qui en fait une industrie de services importante qui stimule le développement socio-économique du pays. Cependant, selon les experts, il ne participe pas encore beaucoup à la chaîne logistique mondiale.

Đặng Hồng Nhung, du Département du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam était l'un des dix premiers marchés émergents en termes de logistique, se classant à la quatrième place de l'indice international des opportunités logistiques. Cela montre le grand potentiel du marché vietnamien de la logistique.

Đặng Hồng Nhung a également déclaré que l'industrie avait contribué de manière significative à la croissance des importations et des exportations du Vietnam ces dernières années. Le commerce extérieur est passé de 150 milliards d'USD en 2010 à plus de 680 milliards en 2023.

Cependant, la logistique est également une industrie à fortes émissions et à forte consommation d'énergie, et est donc fortement affectée par la tendance à la transition verte.

Selon Mme Nhung, cette tendance affectera l'industrie de la logistique de deux manières : à la fois en créant une pression et des opportunités pour les entreprises vietnamiennes.

Les entreprises de logistique devront se conformer aux nouvelles réglementations gouvernementales et aux normes élevées des organisations internationales en matière de limitation des déchets et de la consommation d'énergie.

La transition verte pourrait également créer les conditions pour que l'industrie logistique vietnamienne se développe davantage.

À long terme, devenir plus durables aidera les entreprises à optimiser leurs processus, à réduire leurs coûts et à saisir de nouvelles opportunités commerciales.

Nécessité du développement des infrastructures logistiques

Photo : VNA/CVN

Selon Trần Thị Thu Hương, cheffe du Département de logistique et de chaîne d'approvisionnement de l'Université de commerce, le Vietnam compte actuellement près de 30 sociétés de logistique étrangères et plus de 34.000 entreprises de logistique vietnamiennes.

Cependant, la plupart des entreprises de logistique vietnamiennes ne jouent qu'un rôle extérieur, en fournissant des services de logistique satellite aux entreprises étrangères.

Pour promouvoir le développement de la logistique verte, le secteur logistique vietnamien doit atteindre ses objectifs en matière de développement durable, et l'État doit consentir des investissements importants dans le développement des infrastructures logistiques.

La solution la plus fondamentale est de sensibiliser le monde des affaires et les clients. La demande de ces derniers obligera les entreprises à mettre en œuvre un développement vert.

Mai Trần Thuật, directeur général de Đông Á Pharmaceutical Logistics JSC, a déclaré que des cours de formation sur la logistique verte étaient nécessaires pour les entreprises, contribuant à les sensibiliser aux avantages de la logistique verte, tels que la réduction des coûts.

En plus des politiques visant à attirer les investissements dans la logistique verte, le Vietnam doit adopter davantage de politiques macroéconomiques pour soutenir le développement dans ce domaine, a déclaré Mai Trần Thuật.

Le gouvernement a mis en place des politiques préférentielles pour aider les entreprises de logistique à convertir leurs véhicules, notamment trois ans d'exonération des frais d'immatriculation pour les camions électriques et la moitié des frais d'immatriculation pour les deux années suivantes.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit également de soutenir les entreprises, en particulier les PME, dans le processus de conversion de leurs véhicules.

Le ministère élabore actuellement une stratégie nationale de développement des services logistiques du pays de la prochaine décennie. Le développement de la logistique verte y occupera une place importante.

Đặng Hồng Nhung a déclaré qu'en 2022, le ministère avait publié un rapport sur la logistique verte. Depuis lors, l'environnement des affaires et la sensibilisation des entreprises sur cette question se sont améliorés.

"Si les entreprises veulent se développer, elles doivent inclure une transformation verte dans leur stratégie commerciale. Celles déjà dotées d'une telle stratégie doivent régulièrement mettre à jour leurs plans pour prendre en compte les nouvelles réglementations et les incitations gouvernementales relatives à cette question", a déclaré Đặng Hồng Nhung.

VNA/CVN