Un paisible village Muong à visiter à Hoa Binh

>> Contrée des Muong à Phu Tho : le charme discret se dévoile

>> La beauté paisible d’un hameau Dao à Hoà Binh

Luy Ai est le plus ancien village Muong à Hoa Binh. Il conserve précieusement ses coutumes uniques et sa culture authentique. À l’entrée du hameau, les visiteurs sont accueillis par le murmure d’un ruisseau qui serpente à travers un paysage rustique. Les habitants chaleureux et accueillants ainsi que le cadre naturel préservé et la richesse culinaire contribuent à offrir une expérience inoubliable aux visiteurs.

Les villageois vivent toujours dans des maisons traditionnelles sur pilotis, adossées aux montagnes et à l’ombre de grands arbres. En plus de ces habitations ancestrales, ils préservent un mode de vie séculaire avec des outils traditionnels en bois et bambou tels que métiers à tisser, arcs, arbalètes, ainsi que des outils de culture sur brûlis. Les visiteurs peuvent s’immerger dans leur vie quotidienne en participant à des activités comme la culture du riz et des

légumes, la pêche, l’élevage de la volaille, la cueillette des pousses de bambou, la teinture des vêtements et la préparation de plats locaux. Ils peuvent également apprendre à fabriquer des produits artisanaux en bambou et participer à des jeux folkloriques.

La plupart des femmes de Luy Ai savent filer et tisser, confectionnant leurs propres vêtements. Chaque famille possède également un ou deux ensembles de gongs pour participer aux festivals et aux activités culturelles. Chaque après-midi, après avoir terminé leurs travaux champêtres, les villageois se retrouvent à la maison commune pour des parties de volley-ball et des représentations artistiques.

En 2008, Luy Ai a été inscrit dans le plan de préservation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et reconnu village traditionnel typique des minorités ethniques représentant l’ethnie Muong. En 2014, la province de Hoa Binh l’a désigné comme destination de tourisme communautaire.

Texte et photos : Linh Thao - Trong Dat/VNA/CVN