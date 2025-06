Le deuxième Forum national de la presse s’ouvre à Hanoi

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Lê Quôc Minh, vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV), Lê Hai Binh, vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, et Nguyên Thi Su, directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information.

Plateforme de partage des meilleures pratiques, ce forum vise à élaborer des solutions pour la pérennité financière, les contrats avec les médias, l’engagement du public, l’innovation en matière de contenu et la restructuration des rédactions. C’est également l’occasion pour les médias d’accélérer leur progression et de comprendre ce que signifie la «presse révolutionnaire» dans une nouvelle ère.

Dans son discours d’ouverture, Lê Quôc Minh a exhorté les rédactions à redoubler d’efforts pour produire des contenus originaux et de grande valeur, que l’intelligence artificielle (IA) ne peut reproduire, affirmant que la qualité et l’authenticité sont les seuls moyens de restaurer la confiance du public dans un marché inondé de contenus générés par l’IA.

Transformation numérique

Il a plaidé en faveur d’une transformation numérique radicale, appelant à des investissements dans les infrastructures technologiques, des bases de données de contenu et de lecteurs robustes, et des systèmes de gestion de contenu modernes. Une intégration fluide entre les sites web, les applications mobiles et les réseaux sociaux, soutenue par des outils d’analyse et d’engagement avancés, était au cœur de sa vision.

Lê Quôc Minh a souligné le potentiel de l’IA pour transformer le journalisme, de l’automatisation des informations courtes comme les bulletins sportifs et météorologiques à l’amélioration de la rédaction, de la traduction, de la vérification des faits et de la détection des fausses informations.

Il a également préconisé une diversification vers le journalisme de données, les podcasts, les magazines électroniques, les newsletters par abonnement, la télévision sur Internet et les événements numériques, tout en exploitant de nouvelles sources de revenus comme les services de communication et les plateformes tierces.

Pour contrer la pression sur les revenus, il a proposé de s’affranchir de la dépendance à la publicité et d’adopter des modèles tels que les abonnements premium ou freemium, l’hébergement d’événements, les services de communication, les licences de contenu, la monétisation des plateformes numériques et le contenu éditorial sponsorisé. Il a insisté sur la nécessité de créer des marques crédibles et objectives proposant des reportages exclusifs afin de fidéliser un public plus jeune sur des plateformes comme YouTube et les podcasts.

L’AJV a déjà formé environ 2.000 journalistes aux applications de l’IA, dont beaucoup proviennent de médias locaux. L’objectif est d’en former 3 000 autres d’ici la fin de l’année, pour un total de 10 000 en vue, a-t-il précisé.

Après la cérémonie d’ouverture, dix sessions thématiques réuniront des dirigeants des médias, des journalistes chevronnés et des experts internationaux renommés.

