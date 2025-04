Quang Binh, "royaume des grottes", s’ouvre en haute saison touristique

>> Son Doong figure parmi les neuf destinations dignes d’une autre planète

>> Phong Nha-Ke Bàng élu meilleure destination de voyage d’aventure au Vietnam

Photo : Phuong Mai/CVN

Dans la zone touristique de la rivière Chay – grotte Sombre, les ouvriers finalisent la rénovation du sentier riverain et la construction de cabanes colorées. Le personnel a été formé au fonctionnement de la restauration et aux procédures de sécurité afin d’offrir aux visiteurs la meilleure expérience possible.

Nguyên Manh Hùng, directeur de la zone touristique, a déclaré que l’établissement avait investi dans des équipements supplémentaires, notamment des pédalos, des planches de surf, des paddles, des lampes frontales, des harnais de tyrolienne et d’autres équipements de sécurité nécessaires aux activités de tourisme d’aventure.

Le centre touristique de Phong Nha-Ke Bàng a renforcé sa communication et développé de nouveaux circuits. Dès cette saison touristique, un nouvel itinéraire reliant les grottes de Phong Nha et Tiên Son à la grotte Sombre de la rivière Chay sera disponible, permettant aux touristes d’explorer les grottes tout en profitant du paysage le long de la rivière Son et de la grotte sombre de la rivière Chay.

Photo : VNA/CVN

La transparence des prix et la sécurité alimentaire en premier plan

Selon Hoàng Minh Thang, directeur du centre, la grotte sombre de la rivière Chay, la source Mooc, la grotte de Phong Nha et la grotte de Tiên Son devraient accueillir plus de 60.000 visiteurs pendant les vacances à venir. Afin de mieux servir les touristes, le centre a rénové les infrastructures, modernisé les quais, les bâtiments de service et les installations des grottes de Phong Nha et Tiên Son, et créé des points d’enregistrement supplémentaires pour souligner le lien entre les rivières et les autres sites pittoresques.

Le centre touristique de Phong Nha-Ke Bang a également veillé à garantir la transparence des prix et la sécurité alimentaire, et a collaboré avec les autorités locales pour maintenir la sécurité sur les sites touristiques et prévenir toute hausse des prix, a-t-il ajouté.

Quang Binh compte actuellement plus de 550 établissements d’hébergement avec environ 9.000 chambres, près de 500 hébergements chez l’habitant et près de 3.000 établissements de restauration. Les hôtels et maisons d’hôtes de Phong Nha-Ke Bang, Bo Trach et Dông Hoi affichent déjà 90% de leur capacité d’accueil pour les vacances.

Outre l’amélioration de la qualité de service, les prestataires de services de restauration ont signé des engagements concernant la transparence des prix et la réglementation en matière de sécurité alimentaire.

Le directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Dang Dông Hà, a déclaré que pour faire du tourisme un secteur économique clé, le département continue de mettre en œuvre des solutions globales, telles que la définition d’une planification intégrée efficace, la création de conditions favorables à l’attraction des investissements, la résolution des difficultés commerciales, le développement de nouveaux produits et le renforcement du marketing et de la promotion.

Quang Binh est surnommé le "royaume des grottes", avec près de 400 grottes de différentes tailles. Outre l’exploration des sites touristiques de Phong Nha-Ke Bàng, les visiteurs peuvent se baigner, se détendre et déguster des fruits de mer sur les plages de Nhât Le, Bao Ninh et Quang Phu, ainsi que visiter des sites historiques et culturels tels que le tombeau du général Vo Nguyên Giap, la pagode Hoang Phuc, vieille de 750 ans, et le temple de la déesse mère Liêu Hanh.

VNA/CVN