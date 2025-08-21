Le modèle d’"Académie d’IA du Vietnam" appelé à faire des émules

Le modèle d’"Académie d’IA du Vietnam" devrait être rapidement reproduit à l’échelle nationale, a demandé jeudi 21 août le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung lors de la cérémonie de lancement du programme "Académie d’IA du Vietnam" à l’Université des sciences et technologies de Hanoï.

Ce programme est le fruit d’une coopération entre le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC), l’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) et le géant technologique américain NVIDIA, visant à mettre en œuvre l’accord de coopération signé entre le gouvernement vietnamien et NVIDIA.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré qu’il s’agissait d’un événement important, organisé à l’occasion du 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et de la troisième année depuis l’établissement de leur partenariat stratégique global.

Le dirigeant a souligné que l’Académie d’IA du Vietnam représentait un modèle de coopération classique entre les trois piliers que sont l’État, le monde universitaire et les entreprises, reflétant une approche multidimensionnelle du développement d’une main-d’œuvre technologique de haut niveau.

Il a exhorté NVIDIA à poursuivre la mise en œuvre d’activités de formation pour des ressources humaines de haut niveau, le transfert de connaissances et la constitution d’un réseau d’experts en IA qualifiés au niveau international au Vietnam.

Ce nouveau modèle devrait notamment être rapidement étendu à l’ensemble du pays, notamment dans les grands pôles d’innovation et de start-up tels que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a également appelé l’entreprise américaine à accroître ses investissements commerciaux efficaces et à valoriser davantage les ressources humaines vietnamiennes de haut niveau.

Pour l’HUST, il a demandé une formation accélérée et la certification des enseignants afin de maximiser le potentiel du programme. L’université devrait également intégrer des contenus de formation en IA dans ses programmes officiels et ses activités de recherche appliquée, tout en renforçant sa coopération avec les entreprises technologiques afin de renforcer leurs capacités numériques.

Selon le Dr. Nguyên Phong Diên, Professeur associé et vice-président de l’HUST, l’université est la première et la seule institution vietnamienne sélectionnée par NVIDIA comme partenaire de formation officiel pour délivrer sa certification Deep Learning Institute (DLI) dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). À ce jour, quatre enseignants de l’université ont été reconnus comme ambassadeurs universitaires NVIDIA sur un total de 20 au Vietnam.

Au-delà des étudiants, le programme s’adresse également aux personnels et experts des entreprises et des agences gouvernementales, en leur permettant d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour appliquer l’IA sur les plateformes NVIDIA.

Ce processus de formation contribuera à la création d’un réseau de spécialistes de l’IA prêts à accompagner les entreprises, les organisations et les collectivités locales dans l’adoption de cette technologie, favorisant ainsi la diffusion de la formation en IA à l’échelle nationale.

L’HUST vise à former au moins 2.000 étudiants et professionnels dès sa première année. Ce nombre devrait s’étendre à 6.000 la deuxième année et atteindre entre 8.000 et 10.000 la troisième année.

