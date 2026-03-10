Lancement d'un canal numérique dédié à la vulgarisation scientifique

Dans le contexte de la mise en œuvre de la Résolution 57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique, relative à une percée dans le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, la diffusion des connaissances scientifiques et la sensibilisation du public à l’importance de ces domaines sont de plus en plus encouragées sur les plateformes numériques.

Dans cette perspective, le ministère des Sciences et des Technologies a récemment lancé la page Facebook "Informations sur la science et la technologie", accessible à l’adresse : https://www.facebook.com/khcndmst/. Ce nouveau canal se veut un outil de communication complémentaire à la page officielle du ministère, destiné à élargir la diffusion d’informations fiables et accessibles sur les avancées scientifiques et technologiques dans l’environnement numérique.

La plateforme met en avant des récits inspirants issus du monde de la recherche, valorise les scientifiques, organisations et individus ayant contribué au progrès scientifique et technologique du Vietnam, et présente les tendances technologiques émergentes ainsi que des initiatives innovantes déjà appliquées dans la pratique.

Au-delà de la simple diffusion d’informations, cette page entend également renforcer la sensibilisation du public au rôle essentiel de la science, de l’innovation et de la transformation numérique dans le développement socio-économique du pays. Elle vise ainsi à encourager la créativité et à promouvoir la participation active des organisations et des citoyens aux activités de recherche et d’application technologique.

Parallèlement, cette plateforme se veut un espace d’échange ouvert, permettant aux citoyens, aux entreprises et à la communauté scientifique de partager idées, initiatives et propositions autour des enjeux liés à la science et à la technologie.

Cette initiative intervient dans un contexte où l’écosystème d’innovation du Vietnam connaît un développement progressif. Le pays compte actuellement 22 plateformes d’échange de technologies, dont 19 au niveau local, deux au niveau régional et une relevant directement du ministère des Sciences et des Technologies. Toutefois, le taux de commercialisation des actifs intellectuels demeure encore limité, autour de 0,1%, un niveau nettement inférieur à la moyenne mondiale estimée à environ 5%.

Dans ce contexte, le développement de canaux numériques dédiés à la communication scientifique devrait contribuer à mieux diffuser les connaissances, à renforcer les liens entre chercheurs, entreprises et société, et à favoriser la concrétisation des objectifs fixés par la Résolution 57.

