Saigontourist régale au Festival du lotus de Dông Thap

Du 18 au 21 juin, le groupe Saigontourist a mis son expertise au service du Festival du lotus de Dông Thap (Sud) en s’imposant comme le principal prestataire de l’espace gastronomique, l’une des attractions phares de cette célébration culturelle.

>> Saigontourist et Dât Viêt VAC réinventent le tourisme par la culture

>> Saigontourist au Festival de la gastronomie végétarienne de Huê 2026

>> Saigontourist valorise l’image du Vietnam en Asie du Sud-Est

Organisé au Parc Van Miêu, sur la place Van Miêu ainsi que dans plusieurs autres sites de la ville de Cao Lanh, dans la province de Dông Thap (Sud), le 3e Festival du lotus de Dông Thap s’est déployé sous le thème : “Venez écouter l’histoire du lotus”.

À travers une riche programmation d’activités culturelles, commerciales et gastronomiques, l’événement célèbre les richesses économiques et culturelles de cette fleur emblématique, symbole de la “Terre des lotus roses”. Au fil des ans, ce rendez-vous est devenu un pilier du tourisme local. Il s’impose aujourd’hui comme un levier majeur pour stimuler le commerce, nouer des partenariats et faire rayonner l’image de la province à l’international, tout en structurant durablement la filière du lotus.

Photo : Saigontourist/CVN

Une vitrine pour les destinations

Lors de cette édition, l’espace gastronomique du lotus est devenu le point de convergence des expressions les plus raffinées de l’art culinaire lié au lotus et des produits du terroir caractéristiques de la région du Delta du Mékong. Saigontourist y a participé avec 15 stands gastronomiques, portés par ses filiales emblématiques telles que les hôtels Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Continental Saigon, Dê Nhât, Kim Dô, Oscar Saigon, Thiên Hông, Saigon - Vinh Long, Saigon - Rach Gia, la Zone d’écotourisme Saigon - Cân Gio, le Village touristique de Binh Quoi ainsi que le Collège hôtelier Saigontourist.

En visitant l’espace gastrono-mique du lotus, habitants locaux et touristes ont eu l’opportunité de savourer une véritable “collection de saveurs du lotus”, imaginée par l’équipe de chefs professionnels de Saigontourist. Les plats allaient des styles traditionnels et des spécialités régionales jusqu’à des créations sublimées selon les codes de la cuisine moderne. Des ingrédients familiers tels que les graines, les rhizomes, les feuilles et les tiges de lotus étaient astucieusement associés aux produits du terroir de plusieurs régions, créant des expériences gustatives inédites et riches en identité.

Évoquant le sens de cet accompagnement, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du conseil d’administration de Saigontourist, a souligné qu’en tant qu’entreprise touristique de premier plan de Hô Chi Minh-Ville, le groupe était très honoré de s’associer à ce festival pour y apporter la quintessence de la gastronomie déclinée autour du lotus et des produits du terroir.

Photo : Saigontourist/CVN

À travers ces expériences culinaires d’exception, l’événement souhaitait permettre aux visiteurs de mieux appréhender la beauté culturelle de Dông Thap, contribuant ainsi à valoriser l’image de la “Terre des lotus roses”, à stimuler la demande touristique et à renforcer les connexions entre les destinations du Delta du Mékong.

Promotion de la culture locale

Au-delà de la mise en place d’un espace gastronomique d’exception, Saigontourist a également déployé de nombreuses activités de promotion touristique, de formation et de divertissement. Concrètement, Saigontourist Travel a proposé une large gamme de circuits touristiques estivaux, nationaux et internationaux, assortis d’offres promotionnelles attractives réservées exclusivement aux visiteurs de l’événement.

Ainsi, pour l’achat d’un circuit national, les clients bénéficiaient d’une réduction allant jusqu’à 500.000 dôngs par personne sur les formules incluant le transport aérien, de 400.000 dôngs par personne sur le circuit du Festival des feux d’artifice de Dà Nang, d’une offre “deux achetés, un offert” sur le forfait Vung Tàu en hôtel 5 étoiles, ainsi que de remises spéciales pour les inscriptions en groupe.

Photo : Saigontourist/CVN

Pour les programmes de voyage à l’étranger, les voyageurs pouvaient obtenir des réductions allant jusqu’à 5 millions de dôngs par personne ou 15 millions de dôngs pour un groupe, selon les destinations et les circuits éligibles. L’agence a notamment accordé une remise de 5 millions de dôngs par personne et de 15 millions de dôngs pour deux personnes sur les circuits Angleterre - Pays de Galles et France - Suisse - Italie. Une réduction de 2 millions de dôngs par personne et 5 millions de dôngs pour deux personnes sur les voyages en Turquie, France - Suisse - Liechtenstein - Allemagne, Russie, Japon et Chine.

De plus, l’opérateur a offert une remise de 1,5 million de dôngs par personne et de 4 millions de dôngs pour deux personnes sur les circuits à Taïwan (Chine), ainsi qu’une réduction d’un million de dôngs par personne et de 3 millions de dôngs pour deux personnes sur une sélection de destinations en Asie du Sud-Est.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN