Qatar Airways poursuit l’annulation de vols entre le Vietnam et le Moyen-Orient

Selon le programme des vols du 4 mars des compagnies aériennes affectées par le conflit au Moyen-Orient, Qatar Airways (QR) poursuit l’annulation de plusieurs vols de passagers et de fret, dont les vols QR983, QR977 et QR8951.

Turkish Airlines (TK) assure normalement, le 4 mars 2026, le vol de passagers TK252/TK253 sur la liaison Hanoï (HAN) - Istanbul (IST).

S’agissant des vols prévus le 5 mars, Emirates (EK) procède actuellement à la mise à jour des informations relatives au vol EK395. Par ailleurs, Etihad Airways (EY) a annoncé l’annulation du vol EY433.

Selon les dernières données de l’aéroport international de Nôi Bài (Hanoï), 33 avions y sont actuellement stationnés, dont un d’Emirates et deux de Qatar Airways en stationnement de longue durée. Le 3 mars, 16 vols ont été annulés, affectant environ 3.800 passagers.

D’après l’évaluation du ministère vietnamien de la Construction, la situation du conflit au Moyen-Orient demeure complexe et continue d’évoluer de manière imprévisible, affectant fortement l’exploitation du transport aérien international, en particulier les liaisons à destination, en provenance ou en survol des zones de conflit militaire ou des espaces aériens soumis à des restrictions.

Le ministère demande aux compagnies aériennes de suivre régulièrement les informations publiées par les autorités nationales compétentes, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que les autorités aéronautiques des pays concernés, afin d’évaluer la situation et de décider de leurs plans d’exploitation des vols.

Les transporteurs sont également appelés à renforcer la gestion de la sécurité des opérations aériennes, à ajuster de manière proactive leurs programmes de vol et à sélectionner des itinéraires alternatifs garantissant une sécurité absolue pour les aéronefs, les équipages et les passagers, tout en assurant une information complète aux passagers en cas de modification des horaires liée à des impératifs de sûreté et de sécurité.

VNA/CVN