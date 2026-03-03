Festival du don de sang du Printemps 2026 : objectif de 10.000 unités

Le 19 e Festival Xuân Hông (Printemps Rouge) a été officiellement inauguré à Hanoï mardi 3 mars. Les organisateurs visent à collecter 10.000 unités de sang durant cette campagne.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (INHTS) et l’Association vietnamienne des jeunes pour la promotion du don de sang, cet événement se déroulera pendant 10 jours consécutifs, du 27 février au 8 mars, dans différents lieux de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur de l’INHTS, le Professeur associé Nguyên Hà Thanh, a souligné que depuis 2010, le Festival est reconnu par le Comité national de pilotage du don de sang volontaire comme l’une des principales campagnes annuelles du pays dans ce domaine. Depuis, l'initiative a été mise en œuvre à l'échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Outre l'approvisionnement important en sang pour les soins et traitements d'urgence, le festival a instauré un modèle structuré, professionnel, sûr et respectueux des règles de collecte de sang, largement adopté par d'autres agences et organisations. Au cours des 18 dernières années, près de 120.000 unités de sang ont été collectées dans la seule capitale.

À propos des préparatifs de l'édition de cette année, Trinh Xuân Thuy, présidente de l'Association vietnamienne des jeunes pour la promotion du don de sang, a indiqué que pendant la période précédant et suivant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), des centaines de bénévoles ont organisé 324 équipes de communication directe aux entrées des universités, dans les gares routières et les parcs publics. Plus de 20.000 publications promotionnelles concernant le festival ont été partagées en ligne. Avant la cérémonie d'ouverture, plus de 12.000 personnes s'étaient inscrites comme donneurs de sang.

Photo : VNA/CVN

Hua Dinh Lôc, un habitant de Hanoï, a déclaré qu'il s'agissait de son 13e don. Il a commencé à donner son sang dès sa première année d'université et continue depuis, donnant systématiquement dès qu'il le peut. "Donner mon sang m'aide à surveiller ma santé et me donne le sentiment de contribuer, même modestement, à aider les patients", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il bénéficie du soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de ses collègues.

Une autre donneuse locale, Thanh Hiên, a confié qu'en voyant les appels aux dons de sang des groupes O et A après le Têt, elle s'est dit que son geste, aussi petit soit-il, pouvait être source d'espoir pour quelqu'un d'autre.

VNA/CVN