La 32e réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 3 mars la 32 e réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette réunion s'est tenue en présentiel au siège du gouvernement à Hanoï et en visioconférence avec 22 villes et provinces côtières.

Photos : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Pham Minh Chinh a salué les efforts des ministères, agences et collectivités locales engagés dans la lutte contre la pêche INN.

Une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE) étant attendue au Vietnam ce mois-ci, le Premier ministre a demandé aux collectivités côtières d'élaborer des rapports détaillés sur les politiques de reconversion professionnelle destinées aux personnes concernées par l'évolution vers une pêche durable. Ces rapports devront inclure une évaluation de la réduction du nombre de navires, du nombre de travailleurs nécessitant une reconversion, des politiques de soutien, des ressources disponibles pour leur mise en œuvre et des obstacles rencontrés.

Il a chargé le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'élaborer une proposition nationale globale visant à orienter les efforts de reconversion professionnelle, de finaliser un rapport de synthèse pour la prochaine inspection de la Commission européenne et d'établir un plan détaillé. Le ministère devra attribuer des responsabilités claires et organiser des sessions de formation afin de garantir la cohérence des explications et des données fournies aux inspecteurs.

Le Premier ministre a demandé aux ministères de la Défense nationale, de la Police, des Affaires étrangères et des Sciences et Technologies de poursuivre efficacement leurs missions habituelles en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de promotion du développement durable des pêcheries.

Sept localités - Quang Ninh, Thanh Hoa, Hà Tinh, Dak Lak, Khanh Hoa, Lâm Dông et Vinh Long - ont été invitées à promulguer des politiques de reconversion professionnelle avant le 10 mars, conformément au principe "ce qui est dit doit être fait, et ce qui est promis doit être tenu".

Parallèlement aux préparatifs de la délégation de la CE et au déploiement de politiques de pêche durable, notamment des dispositifs de soutien aux pêcheurs en reconversion professionnelle, le Premier ministre a chargé l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP) de clarifier les questions relatives à l'origine des produits, aux indications géographiques et à la protection de la propriété intellectuelle.

Photo : VNA/CVN

Soucieux de promouvoir un secteur de la pêche moderne et durable, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l'importance de se conformer pleinement et scrupuleusement aux recommandations de la Commission européenne, dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif.

L'objectif prioritaire est de répondre à la double exigence que sont la levée de l'avertissement de la CE et la garantie du développement durable du secteur de la pêche, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a fait remarquer que cette question concerne non seulement les intérêts économiques, mais aussi la réputation et la crédibilité du pays sur la scène internationale, ainsi que les droits légitimes et les moyens de subsistance à long terme de sa population.

VNA/CVN