Le froid fait son retour sur le Nord avec des averses et des nuits plus fraîches

Une faible masse d’air froid a commencé à affecter mardi 3 mars le Nord-Est du Vietnam, provoquant des averses, des orages et une baisse notable des températures nocturnes dans toute la région, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : Tintuc/CVN

À partir de la nuit du 3 mars, les localités du Nord, y compris la capitale Hanoi, devraient connaître des températures plus fraîches durant la nuit et tôt le matin.

Les provinces montagneuses du Nord-Est connaîtront un refroidissement plus marqué durant la nuit et tôt le matin. Les précipitations devraient diminuer entre la fin de la journée du 3 mars et le 4 mars, avec le retour d’éclaircies en journée, même si les températures nocturnes resteront relativement basses.

À Hanoi, le ciel restera majoritairement nuageux avec des averses et des orages épars, surtout durant la nuit et tôt le matin.

Les températures devraient osciller entre 19 et 21°C durant la nuit et entre 28 et 30°C durant la journée, certaines zones dépassant les 30°C avant que l’air froid ne s’intensifie. Une fois le système renforcé, les températures diurnes devraient chuter d’environ 3 à 6°C.

Bien que la masse d’air froid soit considérée comme faible, son interaction avec des conditions précédemment chaudes pourrait engendrer une instabilité atmosphérique importante, augmentant le risque d’orages violents et de fortes rafales de vent.

Des averses et des orages épars sont attendus dans les provinces du nord et dans la région s’étendant de Thanh Hoa à Quang Ngai, dans le Centre du pays. Certaines zones pourraient connaître des pluies modérées à fortes.

Les météorologues mettent en garde contre le risque de tourbillons, d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

Le système orageux devrait se déplacer vers le sud et toucher certaines régions du Centre-Nord et du Centre du Vietnam dans les prochains jours.

Selon les experts, la baisse des températures pourrait affecter l’élevage et la croissance des cultures, tandis que les orages accompagnés de grêle et de vents violents représentent un risque pour la production agricole, les arbres, les habitations et les infrastructures.

Les météorologues conseillent aux habitants, notamment aux pêcheurs et aux agriculteurs, de suivre les bulletins météorologiques officiels et de prendre des mesures préventives afin de minimiser d’éventuels dégâts.

VNA/CVN