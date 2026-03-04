Publication annuelle du niveau de vie minimum des travailleurs à partir de 2028

Le vice-Premier ministre Hô Đuc Phoc a signé la décision n° 380/QĐ-TTg approuvant le projet d’élaboration et de publication du niveau de vie minimum annuel, destiné à servir de référence pour la fixation des standards des politiques sociales.

Parmi les principales mesures figure la révision du dispositif de l’Enquête sur le niveau de vie des ménages afin d’assurer une base de données complète et fiable, couvrant tant les zones urbaines que rurales. En 2026, le ministère des Finances, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère de la Santé, devra évaluer la qualité des informations collectées, notamment la précision et l’exhaustivité des données relatives aux dépenses des ménages, qu’il s’agisse des produits alimentaires ou non alimentaires…

Le projet prévoit également l’élaboration d’une méthodologie spécifique pour calculer le niveau de vie minimum des travailleurs. Les autorités examineront et actualiseront la méthode du "coût des besoins essentiels" (Cost of Basic Needs - CBN), tout en définissant les sources d’information nécessaires. Une enquête pilote sur les dépenses des travailleurs sera menée afin de refléter au plus près leur situation réelle.

Parallèlement, un plan d’enquête sera établi pour assurer la publication annuelle des données relatives au niveau de vie minimum de la population et des travailleurs.

Quatre groupes de solutions ont été définis pour mettre en œuvre le projet : étude des pratiques et expériences internationales en matière de calcul et de publication du niveau de vie minimum ; renforcement des compétences du personnel chargé de la collecte et du traitement des données ; application accrue des technologies de l’information dans la production et la diffusion des statistiques ; et garantie des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires.

