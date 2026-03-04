"Campagne des 500 jours et nuits" pour rapatrier les Héros morts pour la Patrie

Le Comité directeur national pour la recherche, le rassemblement et l’identification des restes de martyrs a tenu, le 3 mars à Hanoï, une conférence consacrée au déploiement de ses missions pour l’année 2026. Cette réunion a marqué le lancement officiel d’une "Campagne des 500 jours et nuits" visant à accélérer les travaux de recherche, de rassemblement et d’identification des restes de martyrs.

>> Côn Dao : hommage solennel aux héros et patriotes tombés pour la Patrie

>> Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville rendent hommage aux héros morts pour la Patrie

Photo : VNA/CVN

La conférencen a été coprésidée Pham Thi Thanh Trà, membre du Secrétariat du Comité central du Parti et vice-Première ministre, présidente dudit Comité, le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, vice-ministre de la Défense et Nguyên Thi Hà, vice-ministre de l’Intérieur.

D'emblée, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a souligné le caractère sacré de cette mission. "L'accomplissement de cette tâche n'est pas seulement un ordre administratif, c'est un ordre du cœur", a-t-elle déclaré, appelant à une mobilisation totale du système politique en vue du 80e anniversaire de la Journée de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 2027).

Selon le programme d’action 2026-2030, la feuille de route s’articule en deux phases assorties d’objectifs précis.

La première (janvier 2026 - juillet 2027) vise à résoudre l’essentiel des dossiers en suspens. Elle fixe pour objectif la recherche et le rapatriement d’environ 7.000 restes de martyrs, l’achèvement du prélèvement d’échantillons sur l’ensemble des tombes non identifiées dans les cimetières nationaux – soit près de 230.000 sépultures - ainsi que sur les restes nouvellement découverts. Environ 18 000 analyses ADN seront réalisées, parallèlement à la mise en place et à l’exploitation d’une base de données génétique des proches de martyrs non identifiés.

La seconde, d’août 2027 à décembre 2030, ambitionne la localisation et le rapatriement d’environ 3.000 dépouilles supplémentaires et la réalisation de quelque 30.000 expertises ADN. Elle prévoit également d’intensifier la vérification, la mise à jour et la rectification des informations lacunaires figurant sur les tombes, sur la base d’éléments probants.

La vice-Première ministre a appelé à un mécanisme de coordination étroit, harmonieux, scientifique et efficace entre les organes concernés, afin d’assurer une mobilisation cohérente à l’échelle nationale. Elle a chargé le ministère de la Défense, en tant qu’organe permanent, d’intégrer pleinement les contributions formulées et de préciser les responsabilités de chaque membre du Comité, en lien avec les compétences de gestion de leurs ministères et secteurs respectifs, afin de faciliter la direction, la coordination et la répartition des tâches.

S’agissant du plan du ministère de la Défense, elle a demandé sa finalisation en cohérence avec le programme global du Comité pour 2026 et avec la "Campagne des 500 jours et nuits". Parmi les priorités pour 2026 figurent l’achèvement du cadre institutionnel et réglementaire, le renforcement des opérations de déminage et de dépollution des explosifs, notamment dans les zones prioritaires, ainsi que l’accélération du prélèvement d’échantillons sur les restes non identifiés.

Elle a enfin appelé à la mise en fonctionnement rapide, cohérente et efficace des Comités directeurs aux niveaux des régions militaires et des provinces, et a confié au ministère de la Défense la coordination avec les ministères de l’Intérieur et des Finances afin de garantir les ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de ces missions.

VNA/CVN