Des traversées maritimes au service de la confiance citoyenne

Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur la baie de Cần Giờ, dans la brume et les vents du nord-est, les cadres et fonctionnaires de la commune insulaire de Thạnh An, à Hô Chi Minh-Ville, entament leur traversée quotidienne vers l’île. Plus qu’un simple déplacement, ce trajet maritime symbolise leur engagement constant au service de la population.

>> Inauguration de la première ligne de livraison maritime par drones au Vietnam

>> Cần Gio, porte d’entrée maritime de la mégapole du Sud

C’est cet esprit de responsabilité, conjugué à une volonté d’adaptation permanente et à la maîtrise progressive des outils numériques, qui a contribué aux percées socio-économiques remarquables de la commune, aujourd’hui résolument tournée vers l’objectif de devenir une "commune insulaire verte", moderne et durable d’ici 2026.

Responsabilité

Située à l’embouchure maritime du Sud-Est de Hô Chi Minh-Ville, la commune insulaire de Thạnh An occupe une position stratégique, mais demeure isolée du continent. Plus de 70% des cadres du système politique communal résident sur la terre ferme et effectuent chaque jour deux traversées en bateau pour rejoindre leur poste.

Nguyên Tấn Hòa, spécialiste du Service économique du Comité populaire communal, se souvient de ses débuts : auparavant en poste sur le continent, il a été affecté à Thạnh An lors de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. Le principal défi ne résidait pas dans l’expertise professionnelle, mais dans les conditions de déplacement. Les intempéries et le mal de mer rendaient parfois les journées particulièrement éprouvantes. Pourtant, face aux attentes et à la confiance des habitants, l’adaptation s’est imposée comme une nécessité pour accomplir pleinement la mission confiée.

Pour Truong Van Lộc, spécialiste du service Culture et Affaires sociales, le retour à Thạnh An relève d’un véritable "lien du destin". Déjà affecté sur l’île en 1999 au début de sa carrière, il y est revenu 27 ans plus tard. Chaque jour, à 6 heures précises, il embarque pour une traversée d’environ 35 minutes. Au-delà des contraintes, il exprime sa satisfaction de contribuer directement au développement de la communauté insulaire.

Selon lui, exercer sur une île exige plus que des compétences techniques : il s’agit d’être proche de la population, d’en comprendre les réalités et de répondre à ses besoins matériels comme spirituels. Malgré l’éloignement géographique, la commune accélère la transformation numérique afin d’assurer un traitement rapide et efficace des procédures administratives.

Depuis le 1er juillet 2025, avec la réorganisation administrative et l’application du modèle à deux niveaux, la charge de travail s’est nettement accrue. Thạnh An fait partie des cinq unités non fusionnées et ne dispose pas de services spécialisés, tandis que les effectifs restent limités. Dans ce contexte, chaque cadre doit renforcer ses compétences, notamment numériques, pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et aux volumes croissants de dossiers. Les heures supplémentaires et les retours retardés sur le continent sont devenus fréquents.

Malgré des infrastructures administratives dégradées par les intempéries et la corrosion saline, l’engagement des équipes ne faiblit pas. En 2025, le taux de satisfaction des citoyens et des organisations dans le traitement des procédures administratives a atteint 100%, témoignant de la confiance accordée à l’administration locale.

Cette reconnaissance est confirmée par les habitants. Résident de l’île depuis 1975, Hồ Văn Luông souligne que depuis l’application du nouveau modèle administratif, les démarches sont devenues plus accessibles et plus rapides. L’équipe actuelle est perçue comme compétente, standardisée et surtout accueillante, suscitant un large consensus au sein de la population.

Percée économique

Portée par cet engagement collectif, Thạnh An a enregistré en 2025 des résultats socio-économiques significatifs. La valeur totale de la production a progressé de 17,2%, dépassant l’objectif fixé. Le secteur agriculture–aquaculture a augmenté de 16,5%, l’artisanat, la petite industrie et la construction de 29,1%, tandis que le commerce et les services ont progressé de 11,2%.

La production halieutique, pilier économique de la commune, a atteint 351,4 milliards de dôngs, avec un volume record de 14.322 tonnes. La production de crevettes a notamment été multipliée par 2,7 par rapport à l’année précédente.

Selon Huỳnh Thanh Nghị, vice-président du Comité populaire communal, malgré les contraintes en ressources humaines et en infrastructures, l’ensemble du système politique local a atteint avec succès les objectifs de 2025. La commune a parallèlement garanti la protection sociale, maintenu la défense et la sécurité, et conservé un territoire exempt de drogue.

Fin 2025, Thạnh An ne compte plus aucun ménage pauvre selon les critères municipaux. Les indicateurs sociaux atteignent 100% pour la couverture d’assurance maladie, la vaccination infantile complète et l’accès à l’internet haut débit. La commune maintient 19/19 critères de la nouvelle ruralité améliorée et satisfait à 3 des 4 critères de la commune rurale modèle.

Le tourisme connaît également une dynamique notable, avec 13.770 visiteurs en 2025, soit une hausse de 46%. Le modèle de tourisme communautaire du hameau insulaire de Thiêng Liêng s’affirme comme un levier de revenus durables.

Selon Nguyên Van Yên, secrétaire de la cellule du Parti et chef du hameau de Thiêng Liêng, la mise en service prochaine de la ligne maritime reliant Tac Suất à Thiêng Liêng devrait renforcer l’attractivité touristique. L’extension des homestay, le développement de services nocturnes et la mobilisation d’investissements privés accompagnent cette orientation. Bien que le tourisme reste complémentaire à la saliculture, il constitue une étape structurante vers une diversification durable de l’économie locale.

À l’horizon 2026, la commune vise une croissance de 15,43% de la valeur totale de production. La pêche demeure le pilier central, tandis que le tourisme devient moteur de développement. Le programme "Pour une commune insulaire verte" sera intensifié, avec l’objectif d’équiper d’ici 2030 les bâtiments administratifs éligibles en systèmes solaires photovoltaïques.

La stratégie locale privilégie la préservation de l’écosystème de mangrove, le développement des énergies renouvelables, des transports écologiques, l’achèvement de la digue côtière et la connexion au réseau de bus fluvial. La numérisation intégrale des procédures administratives et le développement de l’économie numérique figurent également parmi les priorités, de même que la formation professionnelle et l’adaptation des moyens de subsistance en lien avec des projets structurants tels que le Port de transbordement international de Cân Gio et le tourisme écologique haut de gamme.

Pour lever les contraintes d’infrastructures, la commune propose le développement de lignes de bus fluvial directes et appelle à des investissements privés dans des transports touristiques spécialisés. Un plan de 12,3 milliards de dôngs consacré aux infrastructures numériques ainsi que la construction d’un nouveau siège administratif moderne sont en cours de déploiement afin de répondre aux exigences d’une administration à l’ère numérique.

Au rythme des traversées quotidiennes, les cadres de Thạnh An poursuivent leur engagement. Entre défis maritimes et exigences professionnelles, ils constituent le socle d’une commune insulaire en pleine mutation, déterminée à devenir un modèle de développement vert et durable au sein de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN