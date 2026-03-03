Hanoï : 100% des taxis électriques d'ici 4 ans

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier un plan visant à remplacer progressivement les taxis à essence et diesel par des véhicules électriques et d'autres sources d'énergie propres. Selon ce plan, d'ici 2030 au plus tard, 100% des taxis circulant dans la capitale n'utiliseront plus de carburants fossiles.

Pour atteindre cet objectif, la ville élaborera et soumettra au Conseil populaire municipal une résolution définissant les politiques de soutien à la conversion des véhicules de transport routier aux énergies propres, tout en proposant des solutions pour limiter les émissions polluantes des véhicules.

L'objectif de Hanoï de convertir tous les taxis à essence et diesel en véhicules électriques et à énergies propres d'ici 2030 n'est pas qu'une simple obligation administrative ; il s'accompagne également de nombreux dispositifs de soutien pour les chauffeurs et les entreprises.

Réduction des frais d'immatriculation et des taxes

La ville prévoit d'élaborer une résolution comprenant des mesures telles que des aides au crédit, des taux d'intérêt préférentiels, une réduction des frais d'immatriculation et des taxes, et propose d'étendre l'exonération totale des frais d'immatriculation aux véhicules électriques, notamment aux taxis. Cette mesure est essentielle pour réduire significativement la pression financière initiale, principal obstacle pour les conducteurs utilisant actuellement des véhicules à essence.

Par ailleurs, Hanoï considère le développement d'un réseau de bornes de recharge comme une condition primordiale, en privilégiant leur implantation dans le centre-ville, sur les périphériques, dans les aéroports, les gares routières et les principaux nœuds de transport. La ville encourage également l'utilisation des parkings publics et des stations-service existants pour l'installation de ces bornes. Grâce à une couverture étendue du réseau, les conducteurs bénéficieront d'une plus grande tranquillité d'esprit quant à la continuité de leur activité.

Actuellement, plus de 14.300 taxis circulent à Hanoï, dont environ 8.800 sont électriques. De plus, près de 13.600 véhicules sont temporairement immobilisés en attendant leur remplacement. On estime à près de 28.000 le nombre total de taxis nécessitant une conversion prochaine, ce qui correspond à près de 28.000 conducteurs.

La conversion aux taxis électriques offre également de nombreux avantages à long terme. Les coûts de recharge sont généralement inférieurs à ceux de l'essence, les véhicules électriques connaissent moins de pannes et leurs coûts d'entretien sont moindres grâce à la suppression des vidanges d'huile, ce qui améliore la rentabilité des chauffeurs.

Au-delà des considérations financières, les taxis électriques sont plus silencieux et n'émettent pas directement de gaz nocifs, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air urbain – un enjeu crucial à Hanoï. Par conséquent, la transition écologique du parc de taxis garantit non seulement des revenus durables à long terme pour les chauffeurs, mais s'inscrit également dans la tendance au développement de transports propres, contribuant à l'image d'une ville moderne et respectueuse de l'environnement.

