Lancement d’une mobilisation nationale pour économiser l’énergie

Le Vietnam lance une campagne nationale en faveur des économies d’énergie et du mode de vie durable à l’occasion de l’Heure de la Terre 2026, dans un contexte de pressions accrues sur la sécurité énergétique mondiale.

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Photo : MIC/CVN

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé l’organisation, le 21 mars à Hanoï, de la cérémonie de lancement du mouvement "Tous les citoyens pour une utilisation économe et efficace de l’énergie et en réponse à l’Heure de la Terre 2026".

L’événement vise à appeler les habitants et les entreprises à intensifier les économies d’énergie, à promouvoir l’utilisation d’énergies propres et à diffuser un mode de vie durable au sein de la communauté.

La cérémonie de cette année se tiendra à l’Espace culturel créatif de Tây Hô (Hanoï), en combinaison avec une course de sensibilisation, qui devrait attirer plus de 2 000 participants, contribuant ainsi à diffuser le message d’économie d’énergie et à promouvoir un mode de vie écologique.

Dans un contexte marqué par la complexité persistante des tensions au Moyen-Orient, qui accroissent les risques pesant sur la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale, la sécurité énergétique est confrontée à de nombreux défis. Le gouvernement et les ministères concernés ont déployé de manière coordonnée diverses mesures pour garantir l’approvisionnement, parmi lesquelles l’utilisation économe et efficace de l’énergie est considérée comme une solution clé pour réduire la pression sur l’offre, diminuer les coûts et renforcer la compétitivité de l’économie.

Auparavant, le 10 février 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait adressé un document aux Comités populaires des villes et provinces, au groupe Électricité du Vietnam et aux unités concernées pour lancer ce mouvement. Porté par le message "Créativité verte - Avenir vert", le programme vise à encourager les administrations, les organisations et les entreprises à adopter des technologies innovantes, à renouveler leurs modes de production et de consommation, et à instaurer progressivement des habitudes d’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie.

Dans le cadre de cette cérémonie, la course de sensibilisation réunira des milliers de participants, professionnels et amateurs, issus des organismes publics, des entreprises, des organisations sociales et des habitants. Après l’événement en présentiel, une course en ligne se poursuivra du 21 mars au 11 avril sur la plateforme 84RACE, élargissant l’initiative à l’échelle nationale.

Par ailleurs, un concours en ligne en réponse au mouvement "Tous les citoyens pour une utilisation économe et efficace de l’énergie" et à l’Heure de la Terre 2026 sera organisé sur le site tietkiemnangluong.com.vn, comprenant trois sessions du 21 mars au 11 avril sous forme de quiz.

L’événement d’extinction des lumières dans le cadre de l’Heure de la Terre 2026 aura lieu de 20h30 à 21h30, le samedi 28 mars.

VNA/CVN