Liaison ferroviaire Vietnam - Chine : une percée dans la coopération bilatérale

Le 19 mars au matin, à la gare de Dông Dang, dans la province de Lang Son, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé une réunion de travail avec des représentants de plusieurs ministères, organismes centraux et autorités locales sur la mise en œuvre de la coopération ferroviaire entre le Vietnam et la Chine.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative constitue un axe stratégique visant à orienter les relations commerciales bilatérales vers une nouvelle phase de développement, plus substantielle, efficace et durable, en créant de nouveaux moteurs et en ouvrant de nouveaux espaces pour la croissance économique, conformément aux résolutions du Parti.

Après une inspection de terrain à la gare de Dông Dang, le leader du Parti a écouté un rapport du ministère de la Construction portant sur la coopération d’investissement dans trois lignes ferroviaires stratégiques (Hanoï - Dông Dang ; Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; Hai Phong - Ha Long - Mong Cai), ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des accords, du transport de passagers avec la Chine.

Photo: VNA/CVN

Dans sa conclusion, Tô Lâm a souligné que la coopération ferroviaire entre les deux pays représente à la fois un besoin, une opportunité et un espace de collaboration concret et efficace pour les années à venir. Elle constitue également un puissant levier pour moderniser les infrastructures, réduire les coûts logistiques, renforcer la connectivité internationale et développer progressivement une industrie de base stratégique.

Une importance majeure

La connexion ferroviaire Vietnam - Chine revêt une importance majeure : elle permet de réduire les coûts et les délais de transport, d’améliorer la compétitivité, de stimuler le commerce et le développement économique des zones frontalières, de renforcer les capacités de dédouanement et de désengorger les postes frontières routiers. Elle favorise le développement de centres logistiques, de zones économiques frontalières et de clusters industriels, tout en reliant le Vietnam aux réseaux ferroviaires eurasiens, contribuant ainsi à diversifier les itinéraires de transport et à réduire la dépendance aux voies maritimes. Elle participe également à la structuration de corridors économiques et de chaînes de production régionales, renforçant l’intégration économique et la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement asiatiques.

Concernant la mobilisation des financements, Tô Lâm a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes diversifiés et durables, tout en garantissant la sécurité financière nationale. Il a appelé à l’instauration d’un dispositif de coordination unifiée au niveau national pour ces projets d’infrastructures stratégiques, avec une répartition claire des responsabilités entre ministères, secteurs et collectivités locales, ainsi qu’un organe de pilotage efficace pour les phases de négociation, de préparation et de mise en œuvre.

Connexion ferroviaire Vietnam - Chine : une percée stratégique

Il a également souligné l’importance d’une coordination intersectorielle étroite, assurant la cohérence entre le développement des infrastructures de transport, la planification économique régionale, les systèmes logistiques et les zones industrielles le long des corridors économiques, plutôt que de se limiter à des projets ferroviaires isolés.

Tout en reconnaissant les défis liés à la mise en œuvre de ces projets, le secrétaire général a insisté sur le fait que la connexion ferroviaire Vietnam - Chine doit être définie comme une percée stratégique dans la coopération économique bilatérale.

Soulignant l’ampleur des tâches, l’urgence des délais et le niveau élevé des exigences, Tô Lam a appelé à une forte détermination et à une mobilisation coordonnée de l’ensemble du système politique. Il a demandé au Comité du Parti du gouvernement, en particulier au ministère de la Construction, d’élaborer une stratégie de développement ferroviaire Vietnam - Chine, intégrée à la stratégie de développement du réseau ferroviaire national pour la période 2026-2030, avec visions à l’horizon 2045, 2100 et 2130.

VNA/CVN