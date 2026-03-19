Tensions au Moyen-Orient

Les exportateurs vietnamiens s'adaptent à la volatilité de la logistique mondiale

Les exportateurs vietnamiens suivent de près l'évolution du marché, ajustent leurs plans de transport, se développent sur les marchés de proximité et renforcent les négociations avec leurs partenaires afin de réduire les risques et de maintenir la stabilité de leurs exportations dans un contexte de fortes fluctuations de la logistique mondiale.

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Photo : VNA/CVN

L’instabilité géopolitique, notamment au Moyen-Orient, continue de peser sur le commerce international. Toutefois, selon Hà Quang Vu, représentant de la société d’import-export Hà Quang, ces perturbations ne présentent pas seulement des risques, mais ouvrent également de nouvelles opportunités pour les entreprises capables de s’adapter.

"Certains voient dans les fluctuations des difficultés, mais pour les entreprises capables de s’adapter, il s’agit d’opportunités pour explorer de nouveaux marchés et accroître les commandes", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette capacité d’adaptation repose sur plusieurs atouts du Vietnam, notamment sa position sur les principales routes maritimes internationales et son vaste réseau d’accords de libre-échange avec l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, facilitant l’accès des produits vietnamiens aux marchés mondiaux.

Il a également prévu qu’après le cycle actuel de tensions au Moyen-Orient, la demande d’importations pourrait rebondir à partir de mi-2026, en particulier pour les biens de consommation et ceux liés à la reconstruction, offrant des opportunités aux entreprises bien préparées.

Des signaux positifs sont déjà visibles. Selon Trân Binh Minh, représentant de la société Dawnsky, la demande de produits agricoles vietnamiens sur les marchés étrangers a fortement augmenté après les récentes tensions géopolitiques, avec un volume de commandes multiplié par près de dix, notamment en provenance du Moyen-Orient et de l’Europe.

Photo : VNA/CVN

Il a ajouté que le Vietnam s’impose comme une source d’approvisionnement stable grâce à une croissance économique soutenue, à une offre abondante et à la flexibilité des entreprises dans l’exécution des commandes. Il a recommandé aux entreprises de renforcer activement la promotion de leurs produits, de maintenir les relations avec leurs clients et de préparer leurs chaînes d’approvisionnement afin de pouvoir conclure rapidement des contrats lorsque les conditions logistiques s’amélioreront.

Face aux tensions géopolitiques affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales, les entreprises exportatrices et logistiques sont appelées à suivre de près l’évolution du marché, à élaborer des scénarios de réponse et à renforcer la gestion des risques.

Nguyên Tuân Viêt, directeur général de VIETGO, a indiqué qu’une préparation anticipée permet aux entreprises de limiter les pertes et de maintenir la stabilité de leurs activités dans un contexte de volatilité.

Élaborer des scénarios de réponse

Selon lui, les difficultés majeures concernent actuellement le transport maritime. Le conflit au Moyen-Orient perturbe la route via le canal de Suez. Ainsi, les expéditions du Vietnam vers l’Europe, qui prenaient auparavant environ 25 jours, peuvent désormais nécessiter près de 50 jours. Par ailleurs, les coûts du transport maritime ont fortement augmenté, les tarifs de fret étant actuellement deux à trois fois plus élevés qu’auparavant en raison des risques accrus et de la hausse des coûts des carburants.

Cette situation est particulièrement défavorable pour les produits agricoles frais, dont la durée de conservation est limitée et qui risquent de perdre en qualité en raison de l’allongement des délais de transport.

Les entreprises pourraient ainsi être amenées à réorienter temporairement certaines marchandises vers des marchés plus proches, comme l’Europe de l’Est, afin de réduire les risques.

Cependant, selon Nguyên Tuân Viêt, le marché du transport reste régi par l’offre et la demande. Malgré la hausse des coûts, certains navires ne sont pas pleinement chargés en raison de la baisse des volumes, ce qui offre aux entreprises la possibilité de renégocier les tarifs de fret avec les transporteurs ou les prestataires logistiques.

VNA/CVN