Le code d’identification, un catalyseur de la numérisation de l’immobilier

L’intégration des données immobilières dans la base de données nationale, ainsi que l’orientation visant à construire un système de code d’identification propre à chaque bien, sont considérées comme une avancée structurelle pour le marché immobilier vietnamien.

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La réglementation exigeant que tous les biens immobiliers se voient attribuer des codes d’identification et soient intégrés à la base de données foncières nationale à compter du 1er mars 2026 a été décrite par les experts comme un changement fondamental pour le marché immobilier vietnamien.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, chaque parcelle de terrain, appartement, maison et bien immobilier rattaché à un terrain se verra attribuer un numéro d’identification unique.

Ce code sera lié aux données relatives aux droits d’utilisation du sol, aux informations d’urbanisme, à l’historique des transactions, à l’état des hypothèques et aux obligations financières. Au lieu d’être dispersées dans différents systèmes et gérées principalement manuellement, ces informations seront standardisées et mises à jour sur une plateforme numérique unifiée.

Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, a déclaré que la synchronisation des données à l’échelle nationale permettra d’améliorer considérablement la capacité des autorités à gérer les droits d’usage des terres, l’approbation des projets, les dossiers de propriété ainsi que les activités de transaction. Selon lui, cela jette les bases d’un marché plus transparent et professionnel.

S’orienter vers un marché durable

M. Powell a souligné que ce système de données ne revêt pas seulement une importance en matière de gestion administrative, mais constitue également une base technique essentielle pour la mise en œuvre efficace de la Loi foncière amendée, en particulier dans les domaines de l’évaluation des terrains, de la gestion fiscale et de la surveillance des transactions.

Photo : VNA/CVN

Lorsque toutes les transactions sont enregistrées et consignées de manière complète, les autorités peuvent suivre de plus près la valeur réelle des transferts, ce qui permet de limiter les déclarations de prix sous-évaluées et d’améliorer l’efficacité de la collecte des recettes budgétaires.

Par ailleurs, la création d’un code d’identification propre à chaque bien immobilier peut être considérée comme l’établissement d’un "dossier électronique" pour chaque actif. À long terme, ce mécanisme contribuera à accroître la transparence du marché secondaire, en particulier dans le segment du logement urbain, lorsque les informations relatives à l’historique de propriété, aux transactions et à la situation juridique seront conservées et consultables de manière cohérente.

Selon M. Powell, pour les institutions financières et les investisseurs professionnels, un système de données fiable et interconnecté permettra d’améliorer les processus de vérification préalable, d’évaluation des risques et d’élaboration de stratégies d’investissement à long terme. Lorsque la fiabilité des données s’accroît, les coûts de transaction peuvent diminuer et la confiance du marché se renforcer.

L’immobilier n’est pas seulement un canal d’investissement, il répond aussi aux besoins de logement des travailleurs, des étudiants et des ménages. Ainsi, un marché transparent et fondé sur les données profite non seulement aux investisseurs, mais contribue également à garantir la stabilité et l’équité de l’ensemble de l’écosystème.

Dans un contexte où le Vietnam poursuit le perfectionnement du cadre juridique foncier et accélère la transformation numérique, la numérisation des données nationales est considérée comme une étape nécessaire pour élever les standards de fonctionnement, se rapprocher des pratiques internationales et poser les bases d’une croissance stable du marché immobilier dans les années à venir.

Hoàng Phuong/CVN