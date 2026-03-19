Les actifs publics excédentaires sont valorisés pour le développement

Selon le ministère des Finances, 34 collectivités locales à travers le pays ont finalisé la gestion des logements et terrains appartenant à l’État après restructuration. Au total, 25.885 biens immobiliers ont été pris en charge, chacun étant attribué à une entité responsable de sa gestion, de son utilisation ou de sa cession, conformément à la réglementation.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam transforme ses actifs publics excédentaires en un puissant moteur de développement socio-économique. Ministères, secteurs et collectivités locales intensifient leurs efforts pour réorganiser, réaffecter et utiliser efficacement les biens immobiliers publics devenus superflus suite à la restructuration administrative.

Après la réorganisation de l’appareil d’État et des unités administratives à tous les niveaux, un volume important de bureaux, de terrains et d’autres biens publics excédentaires est apparu à l’échelle nationale. Grâce à des mesures coordonnées de révision, de restructuration et de gestion, ces actifs sont désormais utilisés plus efficacement et constituent une ressource précieuse pour le développement.

Selon le ministère des Finances, 34 collectivités locales à travers le pays ont finalisé le classement et la gestion des logements et terrains publics placés sous leur responsabilité. Au total, 25.885 biens ont été gérés, chacun étant attribué à une entité chargée de leur gestion, de leur utilisation ou de leur cession, conformément à la réglementation.

Le ministère a indiqué que ces résultats ont contribué de manière significative à la stabilisation des structures organisationnelles et au bon fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux. Ils ont également permis d’améliorer l’efficacité de la gestion des actifs publics, en prévenant le gaspillage, l’abandon et le détournement de ces biens.

Biens publics excédentaires utilisés plus efficacement

Parmi les bâtiments concernés, 8.515 ont été réaffectés à des fins administratives et de service public. 2.913 autres sont désormais destinés à l’éducation et à la formation, 618 aux soins de santé et 2.296 aux activités culturelles et sportives. 677 sont utilisés à d’autres fins publiques, tandis que 91 ont été transformés en résidences officielles.

Parallèlement, 4.495 bâtiments ont été transférés à des organismes d’aménagement foncier ou de gestion du logement pour leur gestion et leur utilisation, et 6.280 sont utilisés à d’autres fins, conformément à la réglementation.

Outre la gestion du logement et du foncier, les collectivités locales ont veillé à ce que toutes les communes nouvellement créées soient entièrement équipées de machines et d’équipements fonctionnels, permettant ainsi aux administrations locales de fonctionner de manière stable immédiatement après la restructuration. Les autorités locales continuent d’examiner et d’allouer des fonds pour remplacer les équipements obsolètes afin de répondre aux exigences de la transformation numérique, de la réforme administrative et d’améliorer l’efficacité de la gouvernance dans cette nouvelle phase.

Renforcer la gestion des biens publics

Afin d’améliorer encore l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des biens publics, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié, le 26 février 2026, une circulaire officielle enjoignant les ministères, les secteurs et les collectivités locales à accélérer l’organisation, la gestion et l’utilisation efficace des biens publics après la restructuration administrative, afin de prévenir les pertes et le gaspillage. Il a demandé que les biens excédentaires soient rapidement mis en service et que l’inspection, la supervision et le contrôle soient renforcés.

Nguyên Tân Thinh, directeur du Département de la gestion des biens publics du ministère des Finances, a attribué ces résultats positifs aux efforts concertés des ministères et des agences, ainsi qu’au rôle proactif des autorités locales.

Le ministère des Finances a exhorté les comités populaires des provinces et des villes de tout le pays à renforcer la gestion des biens publics après la réorganisation, en garantissant la transparence, l’efficacité et en prévenant le gaspillage.

Les collectivités locales ont été invitées à publier rapidement les réglementations pertinentes, notamment sur les normes de gestion et d’utilisation décentralisées des biens, afin d’accélérer leur traitement et leur utilisation.

Elles sont également tenues d’organiser et de gérer correctement les bâtiments, les terrains et les biens publics lors de la restructuration des services publics, conformément à la réglementation et aux directives gouvernementales.

De plus, les autorités doivent examiner l’utilisation des véhicules, des machines et des équipements afin d’assurer une utilisation appropriée et rentable, conformément aux normes approuvées.

VNA/CVN