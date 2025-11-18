Hanoï valorise la force de la grande union nationale

Après plus de vingt ans d’organisation, la Journée de la grande union nationale à Hanoï révèle la puissance de la fierté nationale ainsi que le soutien moral du peuple dans la mise en œuvre du Renouveau et la construction d’une capitale et d’un pays en plein développement dans la nouvelle ère.

Photo : LDTD/CVN

Le 1er août 2003, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adopté la Résolution 04, décidant officiellement de choisir le 18 novembre comme Journée de la grande union nationale dans les communautés résidentielles. Depuis, cette célébration est devenue une activité politico-sociale annuelle dans tout le pays.

Cette Journée est l’occasion, pour l’ensemble de la population, de rappeler la glorieuse tradition du Front de la Patrie du Vietnam, d’honorer l’esprit patriotique, l’unité et la cohésion communautaire. C’est également un moment où les habitants de chaque quartier dressent le bilan des mouvements d’émulation et des campagnes menées au cours de l’année, distinguent les familles et individus exemplaires, et discutent des orientations pour les tâches de développement socio-économique local.

Ces derniers jours, l’atmosphère de la Journée de la grande union nationale se manifeste avec enthousiasme dans toute la capitale. Les programmes de célébration sont riches et variés, mettant en valeur le rôle de la population à travers des festivals artistiques, des activités sportives, des échanges communautaires ou encore des dons de cadeaux aux familles méritantes et en difficulté.

Bâtir une capitale civilisée et moderne

Cette Journée constitue également une opportunité pour les comités du Parti et les autorités locales de rencontrer et d’écouter la population, de comprendre ses préoccupations et aspirations, afin de mieux conduire les missions politiques et les objectifs de développement économique, culturel et social, tout en assurant sécurité et défense.

Lors de la Journée de la grande union nationale récemment organisée dans le quartier résidentiel 30 du district de Dông Da, Nguyên Van Phong, secrétaire général adjoint du Comité municipal du Parti, a déclaré : "La ville vient d’organiser avec succès le XVIIIe Congrès du Comité du Parti. L’année 2025 marque la mise en œuvre de la réforme visant à rationaliser l’appareil administratif, à fusionner certaines unités administratives et à appliquer le modèle d’administration locale à deux niveaux. Après plus de quatre mois d’application, ce modèle montre déjà ses premières efficacités".

En 2026, le Comité municipal du Parti de Hanoï s’est fixé l’objectif de bâtir une capitale "cultivée - civilisée - moderne - heureuse", reposant sur 43 indicateurs précis, dont un revenu annuel moyen de 12.000 USD par habitant et une croissance annuelle de 11%.

Afin de concrétiser rapidement la Résolution du XVIIIe Congrès du Comité du Parti municipal, la ville, le Front de la Patrie à tous les niveaux, les services concernés et les organisations sociopolitiques élaborent actuellement des programmes et plans d’action spécifiques, en lien avec les indices de développement humain (HDI) et de bonheur (HPI).

Tu Anh/CVN