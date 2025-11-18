Khanh Hoa renforce ses mesures d’urgence face aux fortes pluies et aux inondations

Face à l’intensification des pluies et aux inondations, les autorités de la province de Khanh Hoa ont mis en œuvre des mesures d’urgence.

Photo: VNA/CVN

Du 16 au 17 novembre, de fortes pluies ont provoqué le débordement de plusieurs rivières de la région, déclenchant des glissements de terrain et des inondations à divers endroits.

Dans la commune de Dien Dien, dix villages ont été inondés, dont six menacés d’isolement. Les autorités locales ont utilisé des bateaux pour évacuer les habitants et les ont exhortés à se réfugier dans des zones plus sûres.

Dans le quartier de Bac Nha Trang, près du pont Vinh Phuong, un homme a été emporté par les eaux et est toujours porté disparu.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiêm Xuân Thanh, a inspecté personnellement les zones les plus touchées, rendu visite aux personnes évacuées et ordonné que l’approvisionnement alimentaire soit garanti et que de nouveaux plans d’actions soient préparés pour faire face à une éventuelle montée supplémentaire des eaux.

VNA/CVN