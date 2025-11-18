Dà Nang : le président de la République aux côtés des sinistrés des inondations de Go Nôi

Dans la matinée du 18 novembre, à l’occasion de sa participation à la Journée de la Grande union nationale dans la commune de Go Nôi, ville de Dà Nang, le président de la République, Luong Cuong, est allé rendre visite aux habitants touchés par les inondations.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a exprimé sa solidarité avec la population face aux difficultés, pertes et dommages causés par les inondations, souhaitant que les habitants de Go Nôi restent unis, s’entraident et surmontent les conséquences des intempéries. Le président a affirmé que le Parti et l’État feraient tout ce qui est possible pour soutenir la population, aider les habitants à stabiliser leur vie et permettre aux élèves de retourner rapidement à l’école.

Photo : VNA/CVN

Les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué de graves inondations dans de nombreuses zones du Sud de la ville de Dà Nang, certaines localités ayant subi quatre à cinq épisodes d’inondations depuis octobre 2025, causant d’importants dégâts pour les habitants. Actuellement, le niveau des eaux dans les rivières de Da Nang continue de monter rapidement.

Le président de la République a demandé aux autorités locales d’apporter un soutien maximal à la population ; et aux secteurs concernés de rétablir rapidement les communications, le trafic, l’électricité et l’eau ; d’assurer l’approvisionnement en vivres, denrées alimentaires et médicaments pour les zones coupées du reste de la localité.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le président de la République avait déposé des gerbes de fleurs au Cimetière des martyrs de Diên Bàn, à la Maison commémorative du héros Nguyên Van Trôi et à la Maison commémorative du gouverneur Hoàng Diêu, exprimant une profonde gratitude pour les sacrifices des héros et martyrs, ainsi que des Mères vietnamiennes héroïques.

Le Cimetière des martyrs de Diên Bàn est un cimetière national où reposent 5.620 martyrs, dont 37 tombes d’anciens révolutionnaires et 125 tombes de Mères vietnamiennes héroïques, parmi lesquelles celle de la Mère Nguyên Thi Thu - dont neuf enfants, un gendre et deux petits-enfants sont tombés au champ d’honneur. Dans l’enceinte du cimetière se trouve la Maison commémorative du héros Nguyên Van Trôi.

Le président de la République Luong Cuong est également allé rendre visite et offrir des cadeaux à la Mère vietnamienne héroïque Nguyên Thi Ngon, âgée de 105 ans, au hameau de Bao An, commune de Go Nôi.

