Le Vietnam appelle Haeco à renforcer la formation des ressources humaines locales

Dans l’après-midi du 17 novembre, en recevant Richard Sell, directeur général du groupe Haeco (membre du groupe Swire), le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné que le gouvernement vietnamien est prêt à créer les conditions les plus favorables pour que le groupe Swire et ses filiales, dont Haeco, investissent, fassent des affaires et coopèrent durablement et efficacement au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Swire est un conglomérat multisectoriel basé au Royaume-Uni. Haeco, membre de Swire, a son siège à Hong Kong (Chine) et opère en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. C’est l’une des entreprises leaders mondiales dans le domaine de la maintenance, de la réparation et de la révision d’avions (MRO).

Le vice-Premier ministre permanent a affirmé que le Vietnam encourage toujours les investisseurs étrangers à investir dans les secteurs de haute technologie. Tous les secteurs technologiques bénéficient de priorités et d’incitations, et la maintenance aéronautique, en tant que secteur de haute technologie, bénéficie également de ces avantages. Actuellement, la province de Quang Ninh et Sun Group ont construit des projets de logements pouvant répondre aux besoins des experts venant travailler au Vietnam.

Nguyên Hoà Binh a demandé au groupe Haeco de finaliser les procédures d’investissement à Van Don. Il a exprimé le souhait que le groupe accorde de l’attention à la formation et à l’utilisation des ressources humaines locales. Il a également proposé que le directeur général de Haeco, Richard Sell, poursuive des activités concrètes afin de promouvoir d’autres projets de coopération et d’investissement dans les domaines où le groupe dispose d’atouts et où le Vietnam a des besoins.

Selon Richard Sell, Haeco, Sun Group et leurs partenaires prévoient d’investir 360 millions de dollars pour construire un complexe de maintenance aéronautique à l’aéroport international de Vân Dôn (Quang Ninh). Récemment, le groupe a signé un contrat de 15 ans avec un partenaire américain pour la maintenance et la réparation des avions dans ce complexe à Van Don, ouvrant de nombreuses opportunités et perspectives de coopération entre le groupe et ses partenaires vietnamiens ainsi qu’avec d’autres partenaires étrangers.

Afin de favoriser la mise en œuvre des activités de coopération, il a émis le souhait que le gouvernement vietnamien, les ministères, les secteurs et les localités créent des conditions favorables pour le groupe, notamment en matière de politiques fiscales, de location de terrains, de visas, de logements pour les experts, ainsi que de politiques liées au travail.

VNA/CVN