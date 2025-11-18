Le PM exige une action rapide face aux inondations dans le Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à des mesures urgentes, proactives et coordonnées pour prévenir, gérer et remédier rapidement aux conséquences des graves inondations dans le Centre du pays, insistant sur la nécessité d’une vigilance, d’une détermination et d’une préparation maximales face aux pires scénarios.

Dans son télégramme officiel n°219/CD-TTg adressé aux provinces et villes de Hà Tınh, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông, ainsi qu’aux ministres, aux directeurs des agences ministérielles, aux organes gouvernementaux et au Bureau du Comité directeur national de la défense civile, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures essentielles pour protéger les populations, la protection de la vie humaine étant la priorité absolue.

Les autorités locales sont tenues de mobiliser les forces militaires, de police et autres forces pour atteindre les zones isolées coupées du monde par les inondations ou les glissements de terrain, assurer une aide rapide aux populations sinistrées et leur acheminer vivres, articles de première nécessité et aide d’urgence. Des évacuations doivent être organisées sans délai lorsque cela s’avère nécessaire.

Le télégramme officiel préconise également une surveillance continue, la détection et l’alerte précoces en cas de risques, ainsi que l’évacuation proactive des personnes des zones dangereuses, notamment celles exposées aux glissements de terrain, aux crues soudaines et aux inondations importantes. Les collectivités locales doivent mettre en place des mesures de soutien pour garantir la sécurité, maintenir l’ordre et protéger les biens sur les sites d’évacuation.

Des équipes de contrôle du trafic doivent être déployées afin d’empêcher la circulation dans les zones dangereuses, notamment sur les routes menacées par des glissements de terrain ou des crues soudaines. Les autorités sont priées de positionner du personnel, du matériel et des approvisionnements dans les zones à haut risque d’isolement et de préparer des plans de réapprovisionnement en cas de perturbations prolongées.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’apporter un soutien rapide aux familles touchées par la catastrophe, de fournir un hébergement temporaire aux personnes ayant perdu leur logement, de garantir l’accès à l’alimentation, aux produits de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité et aux télécommunications, de maintenir l’hygiène environnementale et la lutte contre les maladies, et d’assurer la continuité de la scolarité des élèves et l’accès aux soins médicaux pour les habitants. Les activités économiques et de production doivent reprendre dès que les conditions le permettent.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de poursuivre la surveillance et la prévision des risques de précipitations, d’inondations et de glissements de terrain, d’informer régulièrement les autorités et le public, de superviser les efforts de prévention des catastrophes et d’accompagner les collectivités locales dans la remise en état de la production agricole après les inondations.

Les ministères de la Défense et de la Police sont chargés de mobiliser un maximum de personnel, de véhicules et de matériel afin de soutenir les opérations d’évacuation, les interventions en cas d’inondations et de glissements de terrain, et d’aider les habitants et les entreprises à se remettre de la catastrophe.

Des pluies torrentielles généralisées, parfois très fortes, accompagnées d’averses localisées intenses après les pluies prolongées d’octobre et début novembre, ont provoqué d’importantes inondations dans les zones urbaines et les zones basses. De nombreux glissements de terrain ont été recensés, notamment à Dà Nang et Khanh Hoa. Jusqu’au soir du 17 novembre, les inondations et les glissements de terrain avaient fait 12 morts ou disparus et 19 blessés.

