Le ministère de la Construction répond à la proposition de réduction des tarifs aériens

Le ministère de la Construction a adressé une dépêche officielle au Comité populaire de la province de Binh Dịnh (désormais devenue province de Gia Lai) afin de répondre à une proposition de la localité concernant une solution coordonnée visant à réduire les tarifs aériens à un niveau raisonnable et stable, afin d'améliorer la compétitivité du tourisme au Vietnam et dans la province.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Afin de réduire les tarifs aériens, l'ancien ministère des Transports (aujourd'hui ministère de la Construction) a publié la décision 1723/QD-BGTVT du 31 décembre dernier, fixant un prix maximum pour les services de transport aérien intérieur de passagers en classe économique de base vendus au Vietnam.

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont mis en place des tarifs flexibles, variant du plus bas au plus élevé, en fonction de la situation du marché (offre et demande), des conditions des billets, du délai d'émission et de la qualité du service, garantissant ainsi que les prix ne dépassent pas le prix maximum prescrit.

Le ministère de la Construction a également demandé à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam de déployer des solutions visant à compléter et à équilibrer la capacité des lignes nationales et internationales des compagnies aériennes vietnamiennes, les aidant ainsi à améliorer leur capacité opérationnelle en fonction de la demande.

Le ministère a confirmé que ces solutions ont eu des effets positifs sur le marché aérien.

Plus précisément, les compagnies aériennes vietnamiennes ont exploité 58 lignes intérieures régulières au cours des cinq premiers mois de l'année, effectuant environ 89.000 vols. Le volume de passagers nationaux transitant par les aéroports a atteint 30,4 millions de passagers.

Cela représente une augmentation d'une ligne, de plus de 5.000 vols et de 8,8% du nombre de passagers nationaux transitant par les aéroports par rapport à la même période l'an dernier.

Photo : Pham Kha/VNA/CVN

À l'aéroport de Phù Cat, dans l'ancienne province de Binh Dinh, les compagnies aériennes vietnamiennes ont opéré plus de 3.300 vols reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au cours des cinq premiers mois de l'année, avec un volume de plus de 532.000 passagers.

Cela représente une augmentation de plus de 100 vols et de 1% du nombre de passagers par rapport à la même période l'an dernier.

Développer et attirer les touristes est un enjeu global, impliquant de nombreux secteurs, notamment les procédures de visa, les politiques locales de promotion du tourisme, la qualité des services et les liens entre les agences de voyages et les entreprises de restauration, l'hôtellerie et les transports, a déclaré le ministère de la Construction.

Le principal moteur pour attirer et stimuler le tourisme doit provenir des politiques locales. Pour le tourisme intérieur, l'avion n'est pas le seul moyen de transport. Les passagers peuvent choisir d'autres moyens de transport, comme le train, la route ou la navigation intérieure.

"Par conséquent, outre la réduction des tarifs aériens à un niveau raisonnable, les localités doivent se coordonner activement avec les agences et services compétents afin de trouver des solutions globales pour promouvoir le tourisme local, telles que l'amélioration des communications, de la qualité des services et la révision des politiques relatives aux coûts de l'hébergement, des loisirs, de la restauration et des transports", a déclaré le ministère.

Influence du taux de change

Selon le ministère de la Construction, les fluctuations des prix des services de transport aérien sont principalement influencées par deux facteurs clés : les variations des éléments de coût et l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, dans la structure des coûts d'un vol, les coûts du carburant et les coûts de location, d'achat, de réparation et d'entretien des avions représentent 70 à 80 % du coût total. La quasi-totalité de ces coûts est payée en devises étrangères et est directement affectée par les fluctuations des taux de change.

Par ailleurs, les prix du carburant et les taux de change des compagnies aériennes sont fortement influencés par la situation macroéconomique et politique nationale et internationale, qui échappe au contrôle des compagnies aériennes et des agences de gestion spécialisées.

Le ministère de la Construction a déclaré que l'évolution actuelle des prix du kérosène A-1 et des taux de change continuait d'exercer une pression sur les coûts des compagnies aériennes vietnamiennes.

Selon les dernières données, le prix du kérosène A-1 a atteint 86,4 USD le baril le 23 juin dernier, mettant fin à la tendance à la baisse observée depuis 2022. Concernant les taux de change, le taux de change USD/VND a connu une forte hausse depuis 2021.

Selon les dernières informations de Vietcombank, le taux de change USD/VND a atteint un pic historique le mois dernier, avec un cours de vente de 1 dollar pour 26.220 VND, soit une croissance de 2,78% sur un an.

En ce qui concerne l'offre et la demande sur le marché intérieur du transport aérien de passagers, le ministère a confirmé que les tarifs aériens étaient similaires à ceux de la plupart des autres biens et services sur le marché, fonctionnant selon la loi de l'offre et de la demande.

VNA/CVN