"Hô Chi Minh - Le parcours de l’aspiration 2025"

Dans la soirée du 25 décembre, au Théâtre Hô Guom (Hanoï), la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, en coordination avec la Télévision du Vietnam, a organisé le programme "Hô Chi Minh - Le parcours de l’aspiration 2025".

Ce programme, placé sous le thème "Un Vietnam prospère", vise à rencontrer et à honorer des exemples remarquables dans l’étude et la mise en pratique de la pensée, de l’éthique et du style de Hô Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à l’événement et y a prononcé un discours.

Dans son discours, Tô Lâm a souligné que l’appropriation profonde et la mise en pratique constante de la pensée, de l’éthique et du style de Hô Chi Minh avaient permis, depuis l’édition 2024 du programme "Le parcours de l’aspiration" d’enregistrer des résultats importants, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti et à la meilleure préparation possible pour permettre au pays, à partir du XIVᵉ Congrès du Parti, d’entrer dans une nouvelle ère de développement et de prospérité.

Il a demandé aux comités du Parti et aux autorités à tous les niveaux de renforcer la direction et l’orientation afin de continuer à raviver fortement l’esprit indomptable, le patriotisme ardent et la détermination à étudier et à suivre l’exemple du Président Hô Chi Minh au sein de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, en vue de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès national et les orientations stratégiques du Parti.

Chaque cadre et membre du Parti, en particulier les dirigeants, doit donner l’exemple par des actions concrètes et des résultats tangibles, devenir de véritables sources d’inspiration et susciter l’aspiration à servir au sein de chaque collectivité, localité, organisme et unité.

Lors du programme, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a remis des certificats, tandis que le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, a décerné des trophées aux collectifs et aux individus exemplaires à l’échelle nationale dans l’étude et la mise en pratique de la pensée, de l’éthique et du style de Hô Chi Minh en 2025.

