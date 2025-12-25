Célébrations et productions culturelles ravivent le patriotisme et l’aspiration au développement

Alors que des dizaines de milliers de voix s’élevaient à l’unisson lors de concerts en plein air et que des millions d’autres suivaient les défilés militaires dans les rues et sur les écrans numériques, 2025 est devenue une année où le patriotisme au Vietnam ne s’est pas proclamé, mais a été ressenti.

>> Les concerts nationaux, le nouveau souffle de l’industrie culturelle vietnamienne

Photo : VNA/CVN

À travers des expériences culturelles vécues - des célébrations nationales aux films -, l’amour de la Patrie s’est ravivé de manière tangible et profondément émouvante.

Les grandes parades marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre), ainsi que le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, se sont déroulées de manière solennelle et à grande échelle en 2025.

Parallèlement à ces commémorations, une série de "concerts nationaux" tels que "La Patrie dans nos cœurs" et "Fiers d’être Vietnamiens", ainsi que le succès remarquable du film Mua do (Pluie rouge) - qui a rapporté plus de 700 milliards de dôngs et remporté le Lotus d’or au Festival du film du Vietnam 2025 - ont contribué à créer une forte dynamique pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Selon l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le renforcement du patriotisme et l’aspiration au développement national figurent parmi les dix événements marquants qui ont façonné le pays en 2025.

Tout au long de la longue histoire du Vietnam, des moments restent gravés dans la mémoire collective, non seulement par leur date, mais aussi par leur empreinte profonde sur la conscience populaire – des moments où la volonté collective, la foi et l’aspiration convergent.

L’année 2025, marquée par les anniversaires majeurs de la Révolution d’Août, de la Fête nationale et de la Réunification nationale, fut un tel tournant. L’aura solennelle de l’histoire s’est harmonieusement mêlée au rythme de la vie contemporaine, créant un espace culturel, politique et spirituel puissant qui a fortement inspiré le patriotisme et l’aspiration au développement national parmi le peuple vietnamien.

En 2025, les célébrations des principaux anniversaires de la nation ont été organisées avec dignité et à grande échelle, impliquant les forces armées, les organisations de masse et des représentants de tous les horizons, laissant une impression profonde et durable. Les défilés, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de participants, en ont été les points d’orgue.

Bien plus que de simples cérémonies traditionnelles, ces événements ont bénéficié d’une approche renouvelée – moderne, solennelle, mais aussi profondément et naturellement inspirante, source de fierté nationale.

Les défilés ont démontré avec éclat la puissance de l’Armée populaire et des Forces de sécurité publique populaire, tandis que les images les plus émouvantes étaient celles de la foule unie : des vétérans de guerre arborant fièrement leurs médailles, des enfants souriants, un petit drapeau rouge à étoile jaune sur la joue.

Le long des rues historiques, le spectacle du drapeau national flottant au-dessus des formations disciplinées et des pas résolus a composé ce que beaucoup ont décrit comme une "épopée visuelle". Des millions de personnes, devant leur écran (en direct, à la télévision ou via les plateformes numériques), se sont senties profondément liées à l’histoire.

Cet esprit historique ne s’est pas limité aux cérémonies solennelles, mais s’est largement répandu dans la société, notamment auprès des jeunes. Images, vidéos et récits des célébrations sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, suscitant des débats constructifs et insufflant un nouveau courant de patriotisme : naturel, accessible et durable.

Ce phénomène a été renforcé par l’essor de manifestations culturelles et artistiques d’envergure, baptisées "concerts nationaux". Des programmes tels que "Tô quôc trong tim" (La Patrie dans nos cœurs) et "Tu hào là nguoi Viêt Nam" (Fier d’être Vietnamien) ont transcendé le format des spectacles ordinaires, devenant des espaces où le passé rencontrait le présent, où les valeurs traditionnelles se mêlaient au langage artistique contemporain et où la résonance épique s’entremêlait à la culture populaire.

Les chants à la nation et aux aspirations à l’indépendance, à la liberté et au bonheur, entonnés à l’unisson par des dizaines de milliers de personnes, ont créé des moments d’émotion partagée qui ont soudé les communautés.

Photo : VNA/CVN

Au sein de ce mouvement culturel, le film Pluie rouge s’est imposé comme un phénomène exceptionnel. Au-delà de son succès commercial retentissant et de son Lotus d’or, le film s’est distingué par son approche profondément humaine. Plutôt que de se contenter d’un grand spectacle historique, il a exploré les destins, les choix et les sacrifices individuels, permettant aux spectateurs de vivre l’histoire à travers des émotions profondément personnelles et authentiques.

De même, l’Exposition des réalisations nationales, placée sous le thème "80 ans d’Indépendance - Liberté - Bonheur", organisée au Centre des expositions du Vietnam (VEC), à Hanoi, dans le cadre des célébrations de la Fête nationale, a attiré plus de 6,5 millions de visiteurs, s’imposant comme l’un des événements culturels phares de l’année.

Partout dans le pays, de nombreuses activités commémoratives, culturelles, humanitaires et sociales ont contribué à diffuser l’esprit d’indépendance, de solidarité, de compassion et de fierté nationale.

Dans leur ensemble, les manifestations festives, les programmes artistiques et les productions culturelles remarquables de 2025 ont contribué à instaurer un climat social positif où l’amour de la patrie ne s’est pas nourri de slogans abstraits, mais d’expériences émotionnelles concrètes et authentiques.

Cet amour a transcendé la fierté du passé pour se muer en une aspiration au développement dans un nouveau contexte. Lorsque les citoyens, et notamment les jeunes, ressentent la profondeur de l’histoire, ils développent également un sens accru des responsabilités envers le présent et l’avenir.

L’impact social de ces succès culturels a également fortement stimulé la mise en œuvre de la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam. L’expérience a démontré qu’avec des investissements judicieux, une orientation claire et une harmonie entre l’art, la technologie et le marché, les produits culturels vietnamiens peuvent conquérir le public national et rayonner progressivement à l’international.

La culture, à la fois fondement spirituel et outil d’influence, se révèle un moteur essentiel du développement national durable.

VNA/CVN