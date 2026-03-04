Promouvoir les valeurs patrimoniales des archives

Du 3 au 5 mars, le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam organise une activité intitulée "Contempler les annotations impériales - Empreintes des tablettes de bois" dans son siège situé au 12, rue Đào Tân, quartier de Giang Vo, Hanoï.

La cérémonie d’ouverture a réuni de nombreux diplomates et élèves russes ainsi que des écoliers vietnamiens. Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir et d’admirer les annotations impériales, les formules de vœux de prospérité et les sceaux de bon augure des rois de la dynastie des Nguyên (1802-1945), conservés dans toute leur intégrité sur les châu ban (documents administratifs) et les môc ban (tablettes de bois).

Selon Dang Thanh Tùng, directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam, l’événement illustre clairement l’engagement du secteur des archives à fournir des sources d’information originales et authentiques, au service de la recherche, de l’éducation et de la diffusion des valeurs historiques et culturelles auprès du public national et international.

Admirer les annotations impériales

Parmi ces archives exposées, les môc ban et les châu ban de la dynastie des Nguyên - deux ensembles de patrimoine documentaire mondial inscrits par l’UNESCO - ne sont pas seulement une fierté pour le secteur des archives, mais aussi un patrimoine inestimable de la nation et du peuple vietnamien.

Dans l’espace "Contempler les annotations impériales", les visiteurs ont pu admirer des reproductions des châu ban, portant les annotations à l’encre vermillon des empereurs, exprimant le vœu d’une nouvelle année placée sous le signe de "Prospérité pour la nation, paix pour le peuple - harmonie sous le ciel".

Parallèlement, l’espace "Empreintes des tablettes de bois" a permis au public de "devenir" artisan en expérimentant directement la technique d’estampage sur papier dó (Rhamnoneuron balansae), et en imprimant des sceaux sur des cartes du Nouvel An lunaire (Têt).

À cette occasion, les élèves et les diplomates russes ont eu l’occasion de découvrir la vie royale d’antan à travers deux documentaires : Hoàng cung đón Tết (Le Palais impérial célèbre le Têt) et Nghệ thuật san khắc mộc bản (L’art de la gravure des tablettes de bois).

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN