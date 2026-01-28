Archives

Ouverture d’un espace de patrimoine documentaire mondial à Hanoï

Le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam relevant du ministère de l’Intérieur a organisé, mercredi 28 janvier, une cérémonie d’inauguration de l’Espace de présentation des patrimoines documentaires mondiaux du Vietnam et des documents d’archives nationaux emblématiques.

Le lancement de l’espace de présentation illustre clairement l’engagement du secteur des archives à fournir des sources d’information originales et authentiques, au service de la recherche, de l’éducation et de la diffusion des valeurs historiques et culturelles auprès du public national et international.

Par ailleurs, la création de cet espace s’inscrit dans les pratiques internationales, les archives nationales de chaque pays constituant traditionnellement des lieux de référence pour la présentation des documents les plus précieux et représentatifs, reflétant la profondeur historique, culturelle et les traditions de gouvernance des nations.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, Dang Thanh Tùng, directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam, a souligné que les archives nationales constituent une "source historique originale d’une importance particulière", reflétant fidèlement le cours de l’histoire, la culture, la pensée administrative et le développement du pays à travers les différentes périodes. Parmi elles, les mộc bản (tablettes de bois) et les châu bản (documents administratifs) de la dynastie des Nguyên (1802-1945) - deux ensembles de patrimoine documentaire mondial inscrits par l’UNESCO - ne sont pas seulement une fierté pour le secteur des archives, mais aussi un patrimoine inestimable de la nation et du peuple vietnamien.

Numériser des documents d’archivage

Le département est actuellement l’organisme directement chargé de la gestion de ces deux patrimoines documentaires mondiaux du Vietnam. "Cet espace est l’aboutissement d’un processus de préparation rigoureux, continu et inscrit dans une vision de long terme, en cohérence avec les orientations et directives constantes du Parti, de l’État et du gouvernement en matière de protection et de valorisation des archives nationales", a affirmé M. Tùng.

Et d’ajouter : "En particulier, s’inscrivant dans l’esprit de la Résolution n°57 sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, le département affirme que la transformation numérique dans le domaine des archives consiste avant tout à renouveler les modes de mise à disposition de l’information ainsi que les modalités d’accès et d’utilisation des documents d’archives par le public. Cet espace de présentation constitue précisément le lieu de concrétisation de cette approche et est identifié comme un axe central de la stratégie de transformation numérique et de service à la société du secteur des archives dans la nouvelle phase de développement".

D’après lui, le Département se coordonne avec les Archives françaises pour constituer un registre de documents de la période coloniale française (1858-1945) à soumettre à l'UNESCO pour reconnaissance comme patrimoine documentaire mondial.

Il a formulé l’espoir que cette zone devienne une destination culturelle de référence, riche de sens, une véritable “classe d’histoire vivante”, un écosystème d’apprentissage ouvert, au service d’un large public - des élèves et étudiants aux chercheurs, en passant par le grand public et les amis internationaux.

L’espace se divise en trois zones. La première est un espace média moderne, où les documents d’archives sont transformés en contenus médiatiques, données numériques et produits interactifs multimédias.

La deuxième consacrée aux archives du patrimoine documentaire mondial du Vietnam et aux documents d’archives nationaux emblématiques offre au public vietnamien et international une vision d’ensemble, accessible et pédagogique de ce patrimoine.

À cette occasion, plusieurs documents d’archives originaux et emblématiques relatifs au drapeau national, à l’hymne national, aux armoiries nationales et à la Constitution seront présentés au public, en tant que symboles sacrés de la nation, incarnant la volonté et l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance et à la liberté.

La troisième dédiée à l’histoire du secteur des archives du Vietnam met à l’honneur le parcours de formation et de développement de la profession, de la préservation à la protection et à la transmission du patrimoine documentaire et des archives nationales au fil des époques.

L’espace devrait ouvrir au public le 3 mars prochain, soit le 15e jour du premier mois lunaire (Têt Nguyên tiêu). À cette occasion, de nombreuses activités expérientielles et interactives originales sont attendues telles que l’apprentissage de l’estampage de mộc bản sur papier dó et de calligraphies du Nouvel An.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN