Bol de la culture Hoa Lôc et statuettes polychromes reconnus trésors nationaux

Un bol à pied en céramique de la culture de Hoa Lôc et un ensemble de statuettes en céramique polychromes de Tam Quan Dai Dê que possède Hô Chi Minh-Ville sont récemment reconnus comme trésors nationaux, selon une décision gouvernementale signée par le vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Photo : CTV/CVN

Le bol à pied en céramique de la culture de Hoa Lôc (datée d’il y a environ 4.000 à 3.800 ans) est actuellement conservé au Musée de la céramique de la période fondatrice de la nation, à Hô Chi Minh-Ville.

Représentatif de l’âge des métaux au Vietnam, cet objet est non seulement d’une grande rareté archéologique, mais il est aussi un témoignage vivant de la pensée esthétique raffinée et du savoir-faire magistral des anciens Viet.

Par sa silhouette équilibrée, l’harmonie structurelle entre le corps du récipient et son haut piédestal, ainsi qu’une maîtrise élevée des techniques de façonnage et de cuisson, cette jatte témoigne d’un niveau de développement artisanal remarquable au sein des systèmes culturels, notamment la culture de Phung Nguyên et ses groupes équivalents.

En particulier, il s’agit de l’une des très rares bols à pied conservant un état presque intact, fournissant ainsi une documentation scientifique précieuse sur les techniques de fabrication, les matériaux, les motifs décoratifs et la conception plastique des anciens.

Au-delà de sa valeur technique, l’objet revêt une profonde signification spirituelle. Ce type de pièce était généralement lié aux rites cultuels, reflétant la richesse de la vie spirituelle des anciens Vietnamiens, particulièrement dans le culte des ancêtres et la tradition de vénération des rois fondateurs Hùng. Ainsi, il n’est pas seulement un bien inestimable du patrimoine matériel, mais aussi un symbole de la profondeur culturelle et de l’identité spirituelle de la nation vietnamienne.

Le bol à pied en céramique de la culture de Hoa Lôc figure avec l’ensemble de statuettes en céramique polychromes de Tam Quan Dai Dê parmi les 30 objets et ensembles d’objets récemment reconnus comme trésors nationaux par la décision N°236/QD-TTg du Premier ministre en date du 3 février 2026.

L’ensemble de statuettes en céramique polychromes de Tam Quan Dai Dê (divinités taoïstes du Ciel, de la Terre et de l’Eau) datant de la fin du XIXe - début du XXe siècle), dans la collection privée de Lê Thanh Nghia, à Hô Chi Minh-Ville, reflète les croyances populaires du Sud du pays.

Ces statuettes, de nature cultuelle, possèdent des valeurs exceptionnelles sur les plans historique, culturel, artistique et technique, illustrant l’apogée de l’artisanat traditionnel de la céramique destiné aux besoins rituels de la communauté.

Hô Chi Minh-Ville en dénombre désormais 25, conservés au Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, au Musée de Hô Chi Minh-Ville, au Musée des beaux-arts de la ville, ainsi que dans les musées de Binh Duong, de Bà Ria-Vung Tàu, au Musée de la céramique de la période fondatrice de la nation et dans la collection privée de Lê Thanh Nghia.

Le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville organisera la cérémonie officielle d’annonce de la Décision du Premier ministre portant reconnaissance des trésors nationaux le 6 mars prochain, au Musée de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN