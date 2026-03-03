La musique tisse un pont d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie

Dans le cadre solennel du palais Zichy à Bratislava, la soirée "Hudobná Fantázia" a offert bien plus qu’un concert : un dialogue musical raffiné entre le Vietnam et la Slovaquie, où les mélodies vietnamiennes ont résonné au cœur de l’Europe, portées par la compositrice et pianiste Hoàng Thi Kiêu Anh.

À la fin du mois de février, le palais Zichy, joyau architectural de la capitale slovaque, a accueilli la soirée musicale "Hudobná Fantázia - Fantaisie musicale". L’événement n’était pas seulement un rendez-vous artistique, mais une rencontre sensible entre deux univers culturels, où la musique s’est faite langage commun.

Les élèves de l’École artistique Jozef Kresánek ont tour à tour pris place au piano. Leurs doigts, encore empreints d’innocence, ont donné vie aux œuvres de la compositrice et pianiste vietnamienne Hoàng Thi Kiêu Anh, transformant la scène en un espace de contes et d’images venus d’Asie.

Chaque pièce, délicate et lumineuse, semblait dessiner un paysage sonore : souvenirs d’enfance, couleurs orientales, poésie discrète mais persistante. La musique de Hoàng Thi Kiêu Anh se distingue par une écriture à la fois limpide et profonde. On y perçoit le souffle des chants populaires vietnamiens, des rythmes évoquant les tambours de fête, ainsi que des inflexions rappelant l’esprit du ca trù (chant des courtisanes), art vocal reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La soirée s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, ainsi que de représentants des communautés vietnamiennes établies en Slovaquie, en Autriche et en Hongrie.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur a souligné le rôle de l'artiste comme "messagère culturelle", capable, par la seule force des notes, de rapprocher les peuples et de nourrir l’amitié entre les nations.

Un trésor de 300 œuvres

Née en 1966 dans la province de Thanh Hoa, au sein d’une famille imprégnée de tradition musicale, Hoàng Thi Kiêu Anh est diplômée en piano de l’Université des arts musicaux de Bratislava (VŠMU) depuis 1995. Après plusieurs années d’enseignement au Conservatoire de Bratislava, elle s’est consacrée pleinement à la composition, collaborant notamment avec le compositeur Víťazoslav Kubička. Son catalogue compte aujourd’hui plus de 300 œuvres instrumentales et chansons.

Ses recueils "Images du Vietnam" (2006) et "Tambour de bronze" (2010), publiés par The Music Centre Bratislava et The Slovak Music Bridge, ont contribué à faire connaître son univers musical auprès des jeunes pianistes slovaques et ont marqué de nombreuses compétitions nationales et internationales.

Un moment marquant de sa carrière demeure l’introduction de la langue vietnamienne sur une scène lyrique internationale lors du Festival Forfest Czech 2017. La soprano d’origine japonaise établie en Slovaquie, Nao Higano, y a interprété douze œuvres en vietnamien, accompagnée au piano par la compositrice elle-même - une première symbolique scellant la rencontre entre tradition vietnamienne et scène musicale européenne.

À Bratislava, le temps d’une soirée, la musique a ainsi prouvé qu’elle pouvait franchir les frontières, abolir les distances et faire vibrer, à l’unisson, deux cultures.

