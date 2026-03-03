De nombreuses activités culturelles à l’occasion du Têt Nguyên Tiêu

Une série d’activités se déroule du 12 e au 15 e jour du premier mois lunaire 2026 dans le quartier de Chợ Lớn à Hô Chi Minh-Ville, avec de nombreuses fêtes traditionnelles recréant de manière vivante la vie culturelle de la communauté Hoa à l’occasion du Têt Nguyên Tiêu.

Le 28 février (12e jour du premier mois lunaire), Chợ Lớn entre dans la plus grande saison festive de l’année pour la communauté chinoise, avec une série d’activités spéciales comprenant la cérémonie Kỳ Yên, la procession de Quan Thanh Dê Quân, le Festival de Nguyên Tiêu et un défilé artistique de rue.

La première activité est la cérémonie Kỳ Yên du marché Bình Tây, organisée à 07h30 le 28 février au 57, rue Thap Muoi (quartier Bình Tây). Ce rituel traditionnel vise à prier pour des conditions climatiques favorables, la paix et la prospérité nationales ainsi que la réussite des affaires. Il rend également hommage à Quach Dam, fondateur du marché.

En parallèle à la partie solennelle, des spectacles de danse du lion, de tambours festifs et la distribution de présents de début d’année attirent un grand nombre de commerçants et de visiteurs.

Ensuite, à 08h00 le 1er mars (13e jour du premier mois lunaire), la procession de Quan Thanh Dê Quân sera organisée à l’Assemblée Nghia An (678, rue Nguyên Trai, Cho Lớn). Environ 500 personnes participeront au cortège, qui défilera à travers plusieurs rues et maisons d’assemblée du secteur.

Il s’agit d’une activité religieuse et culturelle emblématique de la communauté Hoa de Cho Lon, inscrite dans la série d’événements du Nguyên Tiêu Printemps 2026, avec des prières pour la paix, le bonheur, la prospérité sociale et le bien-être des familles.

La figure de Quan Thanh Dê Quân (Quan Công) est un personnage historique vénéré par la communauté chinoise pour sa loyauté et son sens de la justice. Il est largement honoré dans les temples et maisons d’assemblée, contribuant à la richesse culturelle des festivités religieuses.

Les rituels traditionnels tels que l’invitation aux lanternes porte-bonheur, les cérémonies d’offrande ainsi que les spectacles de lion, de licorne et de dragon seront organisés tout au long de l’événement. Le cortège partira de l’Assemblée Nghia An, traversera les rues Trân Xuân Hoa – Trân Hung Dao – Phùng Hung – Hai Thuong Lan Ông – Dô Ngoc Thach – Nguyên Trai – Châu Van Liêm – Lao Tu – Luong Nhu Hoc, avant de revenir au point de départ.

Le moment le plus attendu demeure le Festival de Nguyên Tiêu, patrimoine culturel immatériel remarquable de la communauté chinoise de Cho Lớn, formé dès le XVIIe siècle.

En 2020, les "Pratiques sociales et croyances liées au Têt Nguyên Tiêu de la communauté chinoise de l’ancien 5e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville" ont été inscrites par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Il s’agit également de l’un des 19 événements culturels, artistiques et festifs typiques organisés chaque année par Hô Chi Minh-Ville.

Depuis 2000, le Festival de Nguyên Tiêu est inscrit par le Service de la Culture et de l’Information de Hô Chi Minh-Ville (aujourd’hui Service de la Culture et des Sports) au programme annuel des fêtes de la ville.

Cette année, le Festival de Nguyên Tiêu se déroule du 28 février au 3 mars (du 12e au 15e jour du premier mois lunaire). La Nuit de la poésie vietnamienne aura lieu à 19 h 30 le 1er mars au Centre de services publics du quartier An Dông.

Le défilé de rue du Têt Nguyên Tiêu se tiendra de 16h30 à 18h30 le 3 mars (15e jour du premier mois lunaire), réunissant environ 1.200 artistes, artisans et troupes de lion, de licorne et de dragon, ainsi que des formations de grands tambours et les "Huit Immortels" sur échasses.

Le cortège partira de la rue Hai Thuong Lan Ông, passera par Châu Văn Liêm - Lao Tu - Lương Nhu Hoc - Nguyên Trai - Trân Xuân Hoa et se terminera au Centre de services publics du quartier An Đông.

Le soir du 3 mars, à 19h00, la grande soirée du Nguyên Tiêu se déroulera officiellement avec la cérémonie d’ouverture, des spectacles et un défilé devant la tribune au Centre de services publics du quartier An Dông (105, rue Trân Hung Dao).

Texte et photos : Minh Thu / CVN