Le Festival de l'áo dài 2026 célébrera l’héritage et les ambitions de Hô Chi Minh-Ville

La 12 e édition du Festival de l’ áo dài , placée sous le thème évocateur "Fils de soie dorée - Tisser des aspirations", se tiendra en mars à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le Service municipal du tourisme lors d’une réunion organisée mardi 3 mars.

Photo : VNA/CVN

Ce festival s’inscrit dans le cadre des commémorations du cinquantenaire de l’adoption du nom officiel de la ville, Hô Chi Minh-Ville, ainsi que du 1.986e anniversaire de l’insurrection des Sœurs Trung et de la 116e Journée internationale des femmes.

Organisé conjointement par le Service municipal du tourisme et l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, l’événement proposera un programme dense comprenant 17 activités majeures. L’objectif est d’intégrer cette tunique traditionnelle non seulement dans les spectacles artistiques, mais également au cœur de la vie quotidienne, urbaine et touristique.

Cette édition d’envergure réunira 37 créateurs de mode nationaux, qui présenteront près de 400 modèles d’áo dài portés par 600 artistes, mannequins et 37 ambassadeurs issus de divers secteurs d’activité.

Le point d’orgue des festivités aura lieu dans la matinée du 8 mars, avec un défilé et une danse folklorique géante rassemblant environ 50.000 participants à travers la métropole, dont 3.000 sur la rue piétonne Nguyên Huê.

Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a souligné que, pour la première fois, le festival se déploiera à l’échelle d’une mégapole moderne et multicentrique tout en préservant son identité traditionnelle. Le concept de la "soie dorée" a été choisi pour symboliser la pérennité des villages artisanaux et la résilience du peuple vietnamien. Chaque programme, collection et activité constitue ainsi un "fil de soie" contribuant à tisser une fresque vivante du tourisme vietnamien.

Au-delà des défilés, le public pourra profiter d’espaces d’exposition interactifs installés sur la rue Nguyên Huê, mettant en valeur le tourisme, l’artisanat et la gastronomie locale. Une initiative originale intitulée "áo dài et métro" permettra également aux visiteurs de découvrir des sites touristiques emblématiques en empruntant les nouvelles lignes ferroviaires urbaines reliant les stations Bên Thành et Opéra.

VNA/CVN